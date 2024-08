Rdeča mu pristoji: Roglič po zmagi še bolj kot zase vesel za ekipo

Primož Roglič je že trikrat dobil dirko po Španiji in je na dobri poti do četrte zmage, čeprav je do cilja 79. izvedbe v Madridu še izjemno dolga pot. Po treh etapah na Portugalskem, kjer so bili v ospredju specialisti za vožnjo na čas in sprinterji, je uvodna "španska" etapa na letošnji trasi postregla s prvim od devetih ciljnih vzponov, in sicer na Pico Villuercas prve kategorije.

Do razlik med najboljšimi v skupnem seštevku do zadnjih metrov ni prišlo. Na ciljni črti pa je Roglič za približno pol kolesa ugnal Lennerta van Eetvelta iz ekipe Lotto Dstny. "To je lepa potrditev. Še bolj za ekipo kot zame," je uvodoma dejal vidno izmučen, a še bolj zadovoljen Roglič.