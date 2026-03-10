Kolesarstvo
Rogliča in druščino čaka pet kilometrov dolg makadamski odsek
V torek je na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja na sporedu druga etapa od Camaioreja do San Gimignana (206 km). Gre za razgibano traso v drugi polovici, v zadnjih sedmih kilometrih pa kolesarje čaka tudi pet kilometrov dolg makadamski odsek. Zadnji kilometer in pol do cilja bo nato po običajni cesti potekal navkreber.
