Kolesarstvo

Rogliča in druščino čaka pet kilometrov dolg makadamski odsek

Milano, 10. 03. 2026 14.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Primož Roglič

V torek je na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja na sporedu druga etapa od Camaioreja do San Gimignana (206 km). Gre za razgibano traso v drugi polovici, v zadnjih sedmih kilometrih pa kolesarje čaka tudi pet kilometrov dolg makadamski odsek. Zadnji kilometer in pol do cilja bo nato po običajni cesti potekal navkreber.

2. etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja
2. etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja
FOTO: Twitter
kolesarstvo roglič

Roglič sedmi na uvodni dirki Tirreno-Adriatico, najboljši Italijan Ganna

