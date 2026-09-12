Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Rogliča, Masa in druščino čaka še predzadnje dejanje Vuelte

Granada, 12. 09. 2026 08.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Primož Roglič

Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu še predzadnja, a kraljevska etapa od La Calahorre do Collado del Alguacila (186,8 km) s 4800 višinskimi metri. Španec Enric Mas bo branil 1:37 minute naskoka pred drugouvrščenim Slovencem Primožem Rogličem, medtem ko Jakob Omrzel na šestem mestu zaostaja 7:06 minute.

Kraljevska etapa letošnje Vuelte
Kraljevska etapa letošnje Vuelte
FOTO: X

Predzadnjo etapo letošnje Vuelte so morali organizatorji zaradi februarskih zemeljskih plazov in škode na cestni infrastrukturi še pred začetkom Vuelte spremeniti ter zamenjati predzadnji klanec na trasi. Namesto prelaza Hazallanas se bodo kolesarji sploh prvič v zgodovini dirke povzpeli na Puerto de El Duque (7,4 km/8,2 %). Pred tem se bodo dvakrat podali še na Puerto de El Purche (8,2 km/8,1 %). Oba klanca sta prve kategorije, medtem ko za konec prihaja še težji vzpon do Collado del Alguacila (8,4 km/9,9 %).

Organizatorji so si v začetku avgusta prizadevali, da bi tudi ob spremembah ohranili zahtevnost etape, ki bo najverjetneje že dala odločitev o končnem zmagovalcu, čeprav bo moč tudi v zadnji etapi v Granadi pridobiti nekaj sekund.

Enric Mas
Enric Mas
FOTO: Profimedia

Vodilni na dirki je Felix Mas, ki je po zahtevni petkovi etapi zadržal 1:37 minute naskoka pred Primožem Rogličem, medtem ko Avstrijec Felix Gall na tretjem še naprej zaostaja 3:01 minute. V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je nekaj sekund pridobil Britanec Oscar Onley, ki ima zdaj 1:03 minute prednosti pred Jakobom Omrzelom.

Današnja etapa se bo začela ob 12.30, končala pa slabih pet ur kasneje. V nedeljo bo na sporedu še 112 km dolga zadnja etapa s štirikratnim prečkanjem klanca do slovite Alhambre (2,1 km/6,6 %).

vuelta primož roglič kraljevska etapa

Šef Rogliča: Če bi Primožu rekel, da je konec, bi me vrgel z avtobusa

24ur.com Po dnevu premora nova zahtevna etapa za Rogliča in druščino
24ur.com Roglič po etapni zmagi pred novim 184,5 km dolgim izzivom
24ur.com Miren dan za Rogliča in kandidate za skupno zmago?
24ur.com Roglič optimističen pred zadnjim tednom: V popolnem položaju sem
24ur.com Jumbo-Vismine bojevnike čaka nova gorska etapa
24ur.com Giro del'Emilia pripadel Masu, ki je v zaključku strl Pogačarja
24ur.com Prvi resnejši preizkus za Rogliča in druščino
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
11 navad srečnih parov pred spanjem
Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole
Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
zadovoljna
Portal
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
vizita
Portal
Ali vaša najljubša kosila počasi uničujejo vaša jetra?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
cekin
Portal
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
moskisvet
Portal
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Dovolj mu je bilo žene: oropal banko, da bi ga zaprli
Dovolj mu je bilo žene: oropal banko, da bi ga zaprli
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
dominvrt
Portal
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Se spomniš Dolly Bell?
Se spomniš Dolly Bell?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951