Rogliča, Masa in druščino čaka še predzadnje dejanje Vuelte

Predzadnjo etapo letošnje Vuelte so morali organizatorji zaradi februarskih zemeljskih plazov in škode na cestni infrastrukturi še pred začetkom Vuelte spremeniti ter zamenjati predzadnji klanec na trasi. Namesto prelaza Hazallanas se bodo kolesarji sploh prvič v zgodovini dirke povzpeli na Puerto de El Duque (7,4 km/8,2 %). Pred tem se bodo dvakrat podali še na Puerto de El Purche (8,2 km/8,1 %). Oba klanca sta prve kategorije, medtem ko za konec prihaja še težji vzpon do Collado del Alguacila (8,4 km/9,9 %).
Organizatorji so si v začetku avgusta prizadevali, da bi tudi ob spremembah ohranili zahtevnost etape, ki bo najverjetneje že dala odločitev o končnem zmagovalcu, čeprav bo moč tudi v zadnji etapi v Granadi pridobiti nekaj sekund.
Vodilni na dirki je Felix Mas, ki je po zahtevni petkovi etapi zadržal 1:37 minute naskoka pred Primožem Rogličem, medtem ko Avstrijec Felix Gall na tretjem še naprej zaostaja 3:01 minute. V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je nekaj sekund pridobil Britanec Oscar Onley, ki ima zdaj 1:03 minute prednosti pred Jakobom Omrzelom.
Današnja etapa se bo začela ob 12.30, končala pa slabih pet ur kasneje. V nedeljo bo na sporedu še 112 km dolga zadnja etapa s štirikratnim prečkanjem klanca do slovite Alhambre (2,1 km/6,6 %).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.