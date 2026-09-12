Rogliča, Masa in druščino čaka še predzadnje dejanje Vuelte

Predzadnjo etapo letošnje Vuelte so morali organizatorji zaradi februarskih zemeljskih plazov in škode na cestni infrastrukturi še pred začetkom Vuelte spremeniti ter zamenjati predzadnji klanec na trasi. Namesto prelaza Hazallanas se bodo kolesarji sploh prvič v zgodovini dirke povzpeli na Puerto de El Duque (7,4 km/8,2 %). Pred tem se bodo dvakrat podali še na Puerto de El Purche (8,2 km/8,1 %). Oba klanca sta prve kategorije, medtem ko za konec prihaja še težji vzpon do Collado del Alguacila (8,4 km/9,9 %).

Organizatorji so si v začetku avgusta prizadevali, da bi tudi ob spremembah ohranili zahtevnost etape, ki bo najverjetneje že dala odločitev o končnem zmagovalcu, čeprav bo moč tudi v zadnji etapi v Granadi pridobiti nekaj sekund.