Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Rogliča med treningom zbil avto, odpovedal nastop v Španiji

Ljubljana, 31. 07. 2026 17.48 pred 1 uro 1 min branja 40

Avtor:
S.V.
Primož Roglič

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je sporočil, da ga je pred nekaj dnevi med treningom zbil avtomobil. Zaradi posledic nesreče ne bo nastopil na enodnevni klasiki v San Sebastianu in dirki Po Burgosu, vse moči pa bo zdaj usmeril v priprave na dirko po Španiji.

Primož Roglič je odmevno novico objavil na družbenem omrežju Instagram, kjer je delil tudi fotografijo noge z veliko modrico.

"Pred nekaj dnevi me je zbil avtomobil. Žal ne bom nastopil v San Sebastianu in Burgosu. To ni najboljši scenarij, ampak takšno je življenje, kajne," je zapisal slovenski kolesarski šampion.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podrobnosti o nesreči in svojem zdravstvenem stanju Roglič ni razkril, sodeč po njegovem zapisu pa se bo lahko še naprej pripravljal na enega glavnih ciljev sezone – dirko po Španiji. "Zdaj so vsi sistemi usmerjeni proti Vuelti. Delamo in upamo, da se bodo stvari obrnile na bolje," je dodal.

Preberi še Pogačar: Vuelta? Mogoče, bomo videli v ponedeljek

Roglič bi moral najprej nastopiti na klasiki v San Sebastianu, nato pa še na večdnevni dirki Po Burgosu, ki bi zanj predstavljala pomembno tekmovalno pripravo pred začetkom Vuelte. Zaradi trčenja z avtomobilom bo moral tekmovalni načrt spremeniti, toda njegov nastop na španski tritedenski dirki za zdaj očitno ni vprašljiv.

kolesarstvo primož roglič

Glavni cilj na Touru je rumena majica

Bo Pogačar napadel še Vuelto? Direktor dirke je velik optimist

24ur.com Pogačar ne bo nastopil na Vuelti
24ur.com Po Touru za Rogliča ni premora: dirkal bo na klasiki San Sebastian
24ur.com Bo Roglič primoran izpustiti letošnjo Vuelto?
24ur.com Ranjeni Roglič v Španijo na zmenek z zgodovino
24ur.com Roglič vendarle ne bo nastopil na belgijskih enodnevnih klasikah
24ur.com Roglič ostal brez Toura, a bo lovil rekord na Vuelti
24ur.com Primož Roglič končal z nastopom na Touru
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aerys Targaryen
31. 07. 2026 19.28
Rogljič. Navijam iskreno., Neglede kaj ti komentatorji spuščajo. Kralj La Vuelte. Osvoji še tokrat. Želim ti vse naj naj. ..in ne ozirar se na komentarje. Vse naj.
Odgovori
0 0
sioxxos
31. 07. 2026 19.21
Legenda Roglič, kolesarsko se upokoji in se posveti družini... ženi in otrokom. Pogačar je najboljši vseh časov in naj hara in nas Slovence dela ponosne še naprej, ti pa boš ostal, vsaj meni, največja srčna legenda in vsi tvoji podvigi bodo ostali večni in lahko se ti samo priklonim. Greeemo Slovenija!!!
Odgovori
-1
1 2
Vlahek
31. 07. 2026 19.15
Človek vam tako laže da kar boli
Odgovori
-2
1 3
seter73
31. 07. 2026 19.15
Jap boze se to, pa daj ne bod pozresen in pejt v penzijo ker si pac enostavno ratal preslab za svetovni vrh in bos samo se trpel in si kvaril ime..
Odgovori
-1
1 2
HardKore
31. 07. 2026 19.06
Ne, ne vrjamem.. pa to ni res!!! Ne me jeee
Odgovori
+2
3 1
Jimi1
31. 07. 2026 18.58
Nesreča pa pri njemu res ne počiva in ima mlade...
Odgovori
-1
1 2
Volja
31. 07. 2026 18.58
Zaenkrat še ni odpovedan nastop v Španiji⁉️
Odgovori
0 0
Volja
31. 07. 2026 19.02
Moj lapsus, vsi kraji so v Španiji. 🤣
Odgovori
-1
0 1
Volja
31. 07. 2026 19.05
Zanima me Vuelta, tritedenska kolesarska dirka po Španiji.
Odgovori
0 0
MOJSTER SQIRTINGA
31. 07. 2026 18.56
Penzija
Odgovori
+0
2 2
BroNo1
31. 07. 2026 18.52
Ne veš ali ima tip smolo ali je štorast?! Resno se vprašaš, ker je skoz neki?!
Odgovori
+4
5 1
pojokov
31. 07. 2026 19.01
Štora ali štorast si lahko tudi če ne padeš s kolesa..kaj praviš ti?
Odgovori
+0
1 1
majsterinegasrat
31. 07. 2026 18.36
Nesreča ne počiva. Upajmo da bo hitro spet v redu.
Odgovori
+4
5 1
Hihitalec
31. 07. 2026 18.36
Pa ta ma res smolo, al pade al ga pa zbije kdo
Odgovori
+7
8 1
96bimBo
31. 07. 2026 18.34
Ostarel, z zmanjšanimi refleksi je zrel za športno upokojitev. Še nekaj, je modrica resnična ali je kamuflaža?
Odgovori
-15
7 22
Anion6anion
31. 07. 2026 18.33
A boste s takšnimi škodezeljnimi komentarji udarili tudi po Pogiju ko ne bo več povsem v vrhu ? Malo se zamislite nad sabo
Odgovori
+10
15 5
Anion6anion
31. 07. 2026 18.30
Rogla pa res nima sreče ! Naj hitro okreva!
Odgovori
+13
14 1
Plaedian
31. 07. 2026 18.26
Za njega ne vem ker ga ne poznam vendar kolesarji vsi brez bontona še malo nesreč se zgodi, motoristi pa enako leglo
Odgovori
-2
9 11
Vlahek
31. 07. 2026 18.22
To tako smrdi, da kar boli. To je svetovni športnik, nemogoče, da ga je avto zbil, nemogoče, to je ekstremni športnik... nemogoče... vidiš, slišiš, opaziš, skočiš, razen če gre avto 50 km/h. Nekaj zelo smrdi, vsak sposoben človek me zelo dobro razume.. ..čeprav osebno trdim.da je to šport za lene športnike, in še en dokaz,človek ni 70letni dedek da ga kar avto zbije
Odgovori
-22
1 23
ebabeba
31. 07. 2026 18.21
konc je z njim rogla je samo še za na sani na roglo.je že prijavljen na SPIZU
Odgovori
-16
3 19
Artechh
31. 07. 2026 18.15
Ocitno je tud roglic med roglici na vest
Odgovori
-1
1 2
Sky58
31. 07. 2026 18.13
A ga je namerno, al kako
Odgovori
+3
4 1
Vinotoč
31. 07. 2026 19.19
Upajmo ,da bo vredu.
Odgovori
0 0
ptuj.si
31. 07. 2026 18.08
Že izgovori, ker bo na vuelti med 20 in 30 mestom.skupno. ce bo sploh končal.dirko.
Odgovori
-24
2 26
bad-grandpa
31. 07. 2026 18.44
kaj si pa ti dosegel? se ti uspe pripeljati 10km po ravnem s kolesom? Rogla je dosegel skoraj vse kar se da v kolesarstvu. lp
Odgovori
+5
6 1
biggbrader
31. 07. 2026 18.47
Je edini Slovenc z zlato olimpijsko medaljo.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Se spomnite Manje iz Kmetije? Postala je mama in sinu dala posebno ime
Se spomnite Manje iz Kmetije? Postala je mama in sinu dala posebno ime
zadovoljna
Portal
Nekoč ena najlepših igralk, danes z drznim uporniškim slogom na rdeči preprogi
Neverjeten boj za preživetje, ki ga pozna ves svet
Neverjeten boj za preživetje, ki ga pozna ves svet
Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja
Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
vizita
Portal
Skrita navada, ki stara vaše možgane hitreje kot kajenje
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
cekin
Portal
Katere stroške lahko po upokojitvi močno zmanjšate?
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
moskisvet
Portal
Bila je ena največjih zvezd 90. let: po 30 letih je ponovila svojo ikonično fotografijo
To je najslabši čas za pranje avtomobila
To je najslabši čas za pranje avtomobila
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
dominvrt
Portal
Tega na vrtu med vročinskim valom ne delajte: rastlinam lahko bolj škodujete kot koristite
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Če vaše mačke še niste čipirali, je zdaj pravi čas za to
Če vaše mačke še niste čipirali, je zdaj pravi čas za to
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
voyo
Portal
Shrek tretji
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881