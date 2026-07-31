Rogliča med treningom zbil avto, odpovedal nastop v Španiji

Primož Roglič je odmevno novico objavil na družbenem omrežju Instagram, kjer je delil tudi fotografijo noge z veliko modrico.
"Pred nekaj dnevi me je zbil avtomobil. Žal ne bom nastopil v San Sebastianu in Burgosu. To ni najboljši scenarij, ampak takšno je življenje, kajne," je zapisal slovenski kolesarski šampion.
Podrobnosti o nesreči in svojem zdravstvenem stanju Roglič ni razkril, sodeč po njegovem zapisu pa se bo lahko še naprej pripravljal na enega glavnih ciljev sezone – dirko po Španiji. "Zdaj so vsi sistemi usmerjeni proti Vuelti. Delamo in upamo, da se bodo stvari obrnile na bolje," je dodal.
Roglič bi moral najprej nastopiti na klasiki v San Sebastianu, nato pa še na večdnevni dirki Po Burgosu, ki bi zanj predstavljala pomembno tekmovalno pripravo pred začetkom Vuelte. Zaradi trčenja z avtomobilom bo moral tekmovalni načrt spremeniti, toda njegov nastop na španski tritedenski dirki za zdaj očitno ni vprašljiv.
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