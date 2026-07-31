Rogliča med treningom zbil avto, odpovedal nastop v Španiji

Primož Roglič je odmevno novico objavil na družbenem omrežju Instagram, kjer je delil tudi fotografijo noge z veliko modrico.

"Pred nekaj dnevi me je zbil avtomobil. Žal ne bom nastopil v San Sebastianu in Burgosu. To ni najboljši scenarij, ampak takšno je življenje, kajne," je zapisal slovenski kolesarski šampion.