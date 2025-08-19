Rogliča ne bo na 80. Vuelti

Tadej Pogačar, ki je konec julija v Parizu še četrtič postal skupni zmagovalec dirke po Franciji, ne bo nastopil na letošnji izvedbi kolesarske dirke po Španiji. Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je namreč že po francoski pentlji razkrila svojo zasedbo za Vuelto, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, na seznamu pa ni bilo Pogačarja.
Tudi v ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe ne bo Primoža Rogliča. Na Vuelti bodo zanjo nastopili Jai Hindley, zmagovalec dirke po Italiji 2022 bo tudi kapetan, Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Nico Denz, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero, Jonas Koch in Tim van Dijke, je objavilo moštvo na svoji spletni strani.
Roglič je 17. avgusta na svoji prejšnji tekmi zmagal na prestižnem kriteriju Etten-Leur, ki od leta 2007 poteka na Nizozemskem. Na dirki po Španiji je zmagal v letih 2019, 2020, 2021 in 2024, najboljši je bil tudi na dirki po Italiji leta 2022. Na dirki po Franciji je bil olimpijski zmagovalec v kronometru (Tokio 2021) najvišje leta 2020, ko je bil drugi, letos je v skupnem seštevku končal osmi.
