Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Rogliča ne bo na 80. Vuelti

Ljubljana, 19. 08. 2025 11.22 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Kolesarska ekipa Red Bull-Bora-hansgrohe je objavila sestavo ekipe, ki bo nastopila na 80. izvedbi dirke po Španiji, med katerimi pa ni branilca naslova in slovenskega zvezdnika Primoža Rogliča. Kisovčan je na Vuelti, tretji najprestižnejši večtedenski dirki na svetu, zmagal štirikrat, nazadnje lani. Na Vuelti ne bo niti Tadeja Pogačarja.

Tadej Pogačar, ki je konec julija v Parizu še četrtič postal skupni zmagovalec dirke po Franciji, ne bo nastopil na letošnji izvedbi kolesarske dirke po Španiji. Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je namreč že po francoski pentlji razkrila svojo zasedbo za Vuelto, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, na seznamu pa ni bilo Pogačarja.

Tudi v ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe ne bo Primoža Rogliča. Na Vuelti bodo zanjo nastopili Jai Hindley, zmagovalec dirke po Italiji 2022 bo tudi kapetan, Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Nico Denz, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero, Jonas Koch in Tim van Dijke, je objavilo moštvo na svoji spletni strani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Roglič je 17. avgusta na svoji prejšnji tekmi zmagal na prestižnem kriteriju Etten-Leur, ki od leta 2007 poteka na Nizozemskem. Na dirki po Španiji je zmagal v letih 2019, 2020, 2021 in 2024, najboljši je bil tudi na dirki po Italiji leta 2022. Na dirki po Franciji je bil olimpijski zmagovalec v kronometru (Tokio 2021) najvišje leta 2020, ko je bil drugi, letos je v skupnem seštevku končal osmi.

kolesarstvo dirka po španiji primož roglič vuelta
Naslednji članek

Roglič ugnal Arensmana in Van der Poela za zmago na Nizozemskem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089