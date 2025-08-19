Rogliča ne bo na 80. Vuelti

Tadej Pogačar, ki je konec julija v Parizu še četrtič postal skupni zmagovalec dirke po Franciji, ne bo nastopil na letošnji izvedbi kolesarske dirke po Španiji. Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je namreč že po francoski pentlji razkrila svojo zasedbo za Vuelto, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, na seznamu pa ni bilo Pogačarja.

Tudi v ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe ne bo Primoža Rogliča. Na Vuelti bodo zanjo nastopili Jai Hindley, zmagovalec dirke po Italiji 2022 bo tudi kapetan, Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Nico Denz, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero, Jonas Koch in Tim van Dijke, je objavilo moštvo na svoji spletni strani.