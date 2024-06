Rogliča po padcu čaka vožnja na čas

Kolesarje na kriteriju po Dofineji čaka posamična vožnja na čas, ki bo dolga 34,4 km, med krajema Saint-Germain-Laval in Neulise. Slovenski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je v tretji etapi po 35 km padel in se ob zaključku ni potegoval za zmago, četrto etapo pa bo pričakal kot četrti v skupni razvrstitvi.