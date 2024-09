Rogliča še dobrih 24 kilometrov loči do četrte španske pentlje

Kisovčan je tako, kot še piše STA, tik pred četrto zmago na Vuelti, po tem, ko je bil najboljši še v letih 2019, 2020 in 2021. Leta 2022 je po 16. etapi zaradi grdega padca odstopil z drugega mesta v generalni razvrstitvi, lani pa je zasedel tretje mesto za takratnima moštvenima kolegoma pri tedanji Jumbo-Vismi, Američanom Seppom Kussom in Dancem Jonasom Vingegaardom .

Po slavjih Tadeja Pogačarja na dirki po Italiji in Franciji bi lahko Slovenija z Rogličevo zmago na Vuelti postala četrta država z zmagami na vseh tritedenskih preizkušnjah v eni sezoni. To je uspelo tudi Franciji (1964), Španiji (2008) in Veliki Britaniji (2018).