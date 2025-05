Roglič brani rožnato majico

Preizkušnja od Giulianove do Castelraimonda v skupni dolžini 197 km s številnimi kratkimi vzponi v marsičem spominja na kakšno etapo z dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Tovrstne etape so praviloma primerne za pobege. Večina favoritov želi mirno preživeti dan in ohraniti moči za nedeljsko razgibano etapo z makadamskimi odseki, ko bo dirka po Italiji obiskala traso klasike Strade Bianche v okolici Siene.