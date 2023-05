Rogličev 'doktorat' na Višarjah za večno slavo in zgodovino

Da je Slovenija v zadnjih letih prava kolesarska velesila, ni treba izgubljati besed. Šampionski dvojec Primož Roglič - Tadej Pogačar je poskrbel za nekaj nepozabnih trenutkov v deželi na sončni strani Alp. Zadnja zmaga 33-letnega Kisovčana, ki je s sanjskim gorskim kronometrom na Svete Višarje zaokrožil epsko zgodbo, ki ga dela tako edinstvenega v svetu kolesarstva, pa je pika na i neverjetnim in težko dojemljivim uspehom.

Ko je vidno utrujeni zmagovalec 106. dirke po Italiji le nekaj trenutkov po zaključku zadnje etape odgovarjal na uvodna novinarska vprašanja, se nismo mogli znebiti občutka, da je Primožu Rogliču padla velika skala z ramen. Visoka pričakovanja slovenske in tudi širše športne javnosti pred začetkom tritedenske italijanske pentlje so bila razumljiva, a v isti sapi dovolj velika past za sicer izkušenega 33-letnika, ki je v razmeroma kratki in nadvse uspešni kolesarski karieri izkusil praktično vse. Od veličastnih zmag, neverjetnih padcev, velike smole, poškodb in navsezadnje vnovične potrditve, da še vedno spada med najboljše kolesarje na svetu.

icon-expand Primož Roglič je več kot zasluženo slavil na 106. dirki po Italiji. FOTO: AP

"Trenutno se še ne zavedam razsežnosti zmage na Giru. Zagotovo sem užival v trenutkih zmagoslavja po gorskem kronometru, a v svoji karieri sem doživel nekaj težkih trenutkov, zato se nisem upal povsem prepustiti evforiji. Najlepše je zmagati pred množico domačih navijačev, ki so še enkrat več dokazali, da so nekaj posebnega. Zelo sem užival v tem zadnjem dnevu in kolesarjenju po tem spektakularnem mestu," je uvodoma dejal zmagovalec dirke po Italiji, ki je obenem priznal, da je ta zmaga zagotovo obliž na vse pretekle rane. "Podpišem se pod vašo trditev. Hvaležen sem za vsako zmago, če pa je ta dosežena na eni od tritedenskih klasik, je pa še toliko slajša. Uspeh na letošnjem Giru mi pomeni ogromno, saj je prišel kot posledica številnih odrekanj, želje in volje, da se vrnem med najboljše. Menim, da sem s to zmago v določeni meri zadostil pravici glede na vse, kar sem izkusil v zadnjih treh do štirih letih," je dodal Roglič.