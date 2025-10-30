Rogličev in Tratnikov ekipni kolega suspendiran zaradi dopinga

"Lahko potrdimo, da Oier Lazkano ne bo več del naše ekipe. To je posledica odločitve, ki jo je sprejel UCI. Njegovi izsledki zadevajo obdobje med letoma 2022 in 2024, ko še ni bil del naše ekipe," tiskovnega predstavnika Red Bulla navaja Cycling Weekly.

Tiskovni predstavnik ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, katere člana sta Slovenca Primož Roglič in Jan Tratnik , je za spletni portal Cycling Weekly potrdil, da bodo z Oierjem Lazkanom prekinili sodelovanje.

Petindvajsetletni Španec je na začetku leta prestopil v vrste Red Bulla, dirkal pa ni vse od Pariz-Roubaixa oziroma od 13. aprila.

UCI je potrdil, da je Lazkano začasno suspendiran zaradi "nepojasnjenih izsledkov" v biološkem potnem listu med letoma 2022 in 2024, ko je dirkal za Movistar.

V dresu slednjega je zbral vseh sedem zmag v poklicnem kolesarstvu, nazadnje na makadamski klasiki Jaen v domovini februarja lani.

"Krovna zveza ne bo dajala nadaljnjih komentarjev, dokler postopek še poteka," so v skopi izjavi za javnost zapisali pri UCI-ju.