Rogličev moštveni kolega v umetni komi po zastoju srca in nesreči

Jumbo-Visma v zapisu na družbenih omrežjih ni želela potrditi, da je belgijski kolesar v kritičnem stanju, čeprav mediji v Belgiji pišejo, da se trenutno nahaja v umetni komi. Nesreča naj bi se zgodila okoli pol devetih zjutraj v kraju blizu Antwerpna, imenovanem Kalmthout. Nathan Van Hooydonck naj bi za volanom svojega avtomobila čakal na zeleno luč, ko je ostal brez zavesti.

Vozilo naj bi nato nenadno pospešilo in se zaletelo v pet drugih avtomobilov, ki so čakali na drugi strani križišča. 27-letnika naj bi nemudoma začeli oživljati, pozneje pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer naj bi se zdaj nahajal v umetni komi.