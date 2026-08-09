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Kolesarstvo

Rogličev nastop na Vuelti visi v zraku

Ljubljana, 09. 08. 2026 07.53 pred enim dnevom 1 min branja 14

Avtor:
S.V.
Primož Roglič

Nastop Primoža Rogliča na letošnji Dirki po Španiji je očitno še zelo negotov. Po informacijah italijanskega časnika Gazzetta dello Sport naj bi bile možnosti, da bo 36-letni Slovenec 22. avgusta stal na startu Vuelte, trenutno le 50-odstotne.

Za Rogličem so vse prej kot mirni tedni priprav na enega glavnih ciljev sezone. Konec julija je razkril, da ga je med treningom zbil avtomobil. Na družbenih omrežjih je objavil tudi fotografijo velike modrice na zadnjem delu stegna, zaradi posledic nesreče pa je moral odpovedati nastopa na klasiki San Sebastian in dirki po Burgosu.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Instagram

Takrat je kljub neprijetnemu zapletu vztrajal, da ostaja osredotočen na Vuelto, zdaj pa iz Italije prihajajo precej manj spodbudne informacije. Gazzetta dello Sport naj bi iz svojih virov izvedela, da so možnosti za njegov nastop v tem trenutku 50:50, kar pomeni, da odločitev manj kot dva tedna pred začetkom dirke še ni sprejeta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Roglič ima z Dirko po Španiji posebno zgodovino. Osvojil jo je kar štirikrat, in sicer v letih 2019, 2020, 2021 in 2024, s čimer si rekord po številu skupnih zmag deli s Špancem Robertom Herasom. Ob morebitnem letošnjem nastopu bi tako lovil zgodovinsko peto skupno zmago.

Vuelta se bo začela 22. avgusta v Monaku, zato časa za popolno okrevanje ni več veliko.

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
09. 08. 2026 14.47
Sicer je vrhunski, ampak, prevečkrat na tleh in poškodovan. Žal se mu vrhunska forma izmika, tukaj so leta, lahko se mu samo priklonimo za vse trplenje, ki ga je trpel, ko smo mi uživali v njegovih dirkah.
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0 0
Šumsko voče
09. 08. 2026 14.03
Oliguma ti pomoje vsak dan padas iz kavca na glavo
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+2
2 0
Oliguma
09. 08. 2026 12.36
Takoj..ko je pogačar objavil da bo štartal..se je rogla vrgel nekje po tleh in kaže črno nogo..vsekakor ga na vuelti ne bo..tudi, če pogačar nebi šartal nima nobenih šans za zmago..adijo prnzija. Lp
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-1
5 6
odlekiran
09. 08. 2026 12.44
Tako kot ti, smola le, da si ti priletel na glavo.
Odgovori
+5
7 2
Nidani
09. 08. 2026 11.30
Rogla jenaj...
Odgovori
+2
4 2
nelevnedesen
09. 08. 2026 10.37
To se je takoj vedelo, čim so prišle govorice, da bo pgačar tam. Tudi ta padec je zelo sumljiv, ko objaviš novico za nazaj in o tem cel svet nič ne ve.
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-3
5 8
Mirko Zlikovski
09. 08. 2026 11.49
Ne veš ti. Objavili so 31. Julija. dan ali dva po tem, ko so ga zbili, Pogačar pa je najavil, da gre na Vuelto 3. Avgusta... Če pa misliš, da si "cel svet ti", pa srečno...
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+3
5 2
nelevnedesen
09. 08. 2026 12.12
Malo sem pobrskal in 17. julija sem našel neuradno informacijo. Drugače oa je to španski predsednik naznanil že po pogovoru s tadejem po štartu toura v španiji.
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+0
2 2
Zagorac
09. 08. 2026 09.49
Če gre, prvi sigurno nebo, žal. Ne samo zaradi Pogačarja
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+2
5 3
brabusednet
09. 08. 2026 09.44
Emšo je tu in več ni konkurenčen mladim.
Odgovori
+4
5 1
prost1
09. 08. 2026 09.18
Težko čakam, da bi ga zopet videl v akciji. Držim pesti, da se do dirke sestavi.
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+6
6 0
graf
09. 08. 2026 08.10
ni glih najboljša novica za SLO navijače , samo če Primož ni 100 procenten za tako naporno dirko kot je Vuelta je brezveze da se gre tja matrat ...
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+17
17 0
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