Rogličev nastop na Vuelti visi v zraku

Za Rogličem so vse prej kot mirni tedni priprav na enega glavnih ciljev sezone. Konec julija je razkril, da ga je med treningom zbil avtomobil. Na družbenih omrežjih je objavil tudi fotografijo velike modrice na zadnjem delu stegna, zaradi posledic nesreče pa je moral odpovedati nastopa na klasiki San Sebastian in dirki po Burgosu.

Takrat je kljub neprijetnemu zapletu vztrajal, da ostaja osredotočen na Vuelto, zdaj pa iz Italije prihajajo precej manj spodbudne informacije. Gazzetta dello Sport naj bi iz svojih virov izvedela, da so možnosti za njegov nastop v tem trenutku 50:50, kar pomeni, da odločitev manj kot dva tedna pred začetkom dirke še ni sprejeta.

Roglič ima z Dirko po Španiji posebno zgodovino. Osvojil jo je kar štirikrat, in sicer v letih 2019, 2020, 2021 in 2024, s čimer si rekord po številu skupnih zmag deli s Špancem Robertom Herasom. Ob morebitnem letošnjem nastopu bi tako lovil zgodovinsko peto skupno zmago.

Vuelta se bo začela 22. avgusta v Monaku, zato časa za popolno okrevanje ni več veliko.