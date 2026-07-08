Rogličev šef potrdil konec sodelovanja: To je športna odločitev

Primožu Rogliču s koncem tega leta poteče pogodba z ekipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, katere šef Ralph Denk je potrdil slovo slovenskega asa: "To je čisto športna odločitev. Imamo kopico nadarjenih kolesarjev in potrebujemo prostor za rotacijo."

Denk je poudaril, da je Roglič pravi športnik in želi nadaljevati. "Skupaj smo potovali, jasno pa je, da se bo to potovanje končalo 31. decembra. Njegova polna osredotočenost je zdaj na dirki po Španiji. To je dokaz, da gre za pravega športnika, in kaže, da ima še vedno rad ta šport, kar je zelo lepo," je povedal Denk.

Daniel Benson je sicer namigoval tudi o Rogličevi prihodnosti, pravi, da v igri za prestop nista ne NSN ne Movistar, prav tako pa tudi ne Bahrain Victorious, češ da nimajo dovolj proračuna zanj.