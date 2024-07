Rogličeva drama na Touru se po novem padcu nadaljuje

Iz njegove ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe so po etapi sporočili, da bodo Rogliča temeljito pregledali in nato javnosti podali informacije.

Kasneje so jo Kisovčanu zagodli številni padci, zaradi katerih so predčasno usahnili upi na tako želeno skupno zmago v letih 2021 in 2022. Lani se je zaradi izgube statusa nespornega vodje takratne ekipe Jumbo-Visma posvetil drugim ciljem, slavil na Giru po sijajni predstavi na Svete Višarje ter nato pozno poleti z drugega mesta po padcu odstopil z Vuelte.

Slovenski as, sicer trikratni zmagovalec Vuelte in lanski najboljši na Giru, se s francosko pentljo nikoli ni zares spoprijateljil. Potem ko je v zadnjih šestih letih začel dirkati na skupni seštevek, je najvišje posegel leta 2020, ko je bil drugi.

"Slišal sem, da je za nami prišlo do padca, a je bilo takrat zelo stresno v glavnini in ob koncu etape. Nisem vedel, kdo je padel, na koncu pa so nam rekli, da je padel prav Roglič," je sprva dejal Pogačar.

Sanj o morebitni zmagi in slavju na vseh treh tritedenskih dirkah je s tem bržčas konec, tudi če bi lahko nadaljeval preizkušnjo, a se bodo o tem odločili skupaj z zdravniško službo ekipe in njegovimi šefi.

"Res sem skrušen, saj sem lahko spremljal, v kako dobri formi je in da je napredoval skozi etape. Zagotovo bi se boril z nami do konca. Žalostno je videti, da je padel in izgubil toliko časa. Vemo, da je Primož velik borec. Upam, da se bo pobral in mogoče že tu dobil kakšno etapo," je še o padcu in nesreči svojega rojaka dejal vodilni na dirki.

"Pričakoval sem bolj utrujene noge, a je bilo kar v redu. Raje vidim, da dirkamo hitro gor in dol. Raje imam tako hitre etape in noge so se dobro vrtele. Ekipa je opravila dobro delo. Bilo je kar vroče ob koncu, a smo dobro preživeli. Jutri je znova etapa za sprinterje, mogoče bo tudi nekaj vetra in stresa, kot že nič kolikokrat na tem Touru. Potem pa končno pridejo na vrsto Pireneji," pa je o svoji današnji predstavi dejal Pogačar.