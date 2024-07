Rogličeva ekipa: Odločitev o nastopu na Vuelti po Touru

Štiriintridesetletni Kisovčan je imel to sezono ob glavnem cilju, nastop na dirki po Franciji, v koledarju označen tudi nastop na Vuelti, a je ta zdaj po navedbah iz ekipe pod vprašajem po padcu v 12. etapi Toura.

Primož Roglič je bil pred tem na četrtem mestu v skupnem seštevku z zaostankom 2:15 minute za vodilnim Tadejem Pogačarjem, po grdem padcu pri visoki hitrosti pa je padel na šesto in pred 13. etapo odstopil. To je bil že njegov tretji zaporedni predčasni odstop na Touru po letih 2021 in 2022, medtem ko ga lani ni bilo v takratni ekipi Jumbo-Visme.

"Pred nami je nekaj težkih odločitev. Ne gre le za Primoža, temveč tudi Aleksandra Vlasova. Ampak vedno smo v stiku z zdravniško službo, zato bomo videli, kako okrevata," je dejal Aldag. Vlasov je sicer padel že v deveti etapi in si pri tem poškodoval gleženj.

"Na začetku naslednjega tedna bomo imeli grobo oceno o tem, kaj lahko storimo v nadaljevanju sezone. Mogoče si bomo morali priznati, da nastop na Vuelti ne bo mogoč. Tu je še psihološki vidik, saj smo šli na Tour z velikimi ambicijami, domov pa odhajamo z ničlo," Cyclingnews.com citira nemškega strokovnjaka pri Red Bull-BORA-hansgrohe.