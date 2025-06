Rogličeva ekipa razkrila osmerico za Tour, v njej ni Tratnika

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob Primožu Rogliču in Florianu Lipowitzu so med osmerico še Belgijec Jordi Meeus, Italijan Gianni Moscon, Novozelandec Laurence Pithie, Nizozemca Mick van Dijke in Danny van Poppel ter Rus Aleksander Vlasov. Sprva je bil za nastop na Touru predviden tudi Jan Tratnik, a ga ni na seznamu osmerice. Vse v ekipi ni podrejeno le Rogliču v lovu na tako izmuzljivo prvo zmago na Touru. Veliko vlogo v ekipi bi lahko odigral tudi Lipowitz, ki je nedavni kriterij po Dofineji končal na tretjem mestu za Slovencem Tadejem Pogačarjem in Dancem Jonasom Vingegaardom.

Primož Roglič na letošnjem Giru FOTO: Profimedia icon-expand

Na spletni strani Red Bulla so sicer zapisali, da je glavni cilj ekipe uvrstitev med najboljše tri v skupnem seštevku z Rogličem. V kolikor bi to 35-letnemu Zasavcu uspelo, bi bilo to devetič v karieri. Doslej je osvojil pet tritedenskih preizkušenj, štirikrat je bil najboljši na španski (2019, 2020, 2021, 2024) ter enkrat na italijanski pentlji (2023). Na stopničkah je stal še po enkrat na Giru (2019), Touru (2020) in Vuelti (2023).

Obenem je imel slovenski zvezdnik tudi obilico smole s številnimi padci na največjih dirkah. Nazadnje je tako predčasno končal Giro. Roglič bo nastopil na svoji 17. tritedenski dirki, sedmič bo na startu Toura, ki ga je prvič odpeljal leta 2017.

Jan Tratnik je ostal brez Toura. FOTO: X - BORA hansgrohe icon-expand

Francoske pentlje sicer zaradi padcev in bolezni ni končal že vse od leta 2020, ko je bil v seštevku drugi za Pogačarjem. Od zadnjih desetih tritedenskih dirk je cilj zadnje etape prečkal petkrat, od tega je štirikrat zmagal in bil enkrat tretji. "S Primožem imamo v ekipi enega najbolj uspešnih kolesarjev te generacije za tritedenske dirke. Je osredotočen, motiviran in v odlični formi. Ko je Primož na startu, so stopničke vedno cilj. Da to dosežemo, smo z vsakim od osmih kolesarjev delali tudi na individualnem pristopu," je v izjavi za ekipo dejal športni šef Rolf Aldag.

"Na Tour se odpravljamo ekstremno dobro pripravljeni. Ogledali smo si trase vseh etap, jih analizirali in simulirali. Moč naše ekipe bo ključna predvsem v prvem delu dirke, v katerem bo pet kolesarjev skušalo ostale tri varno pripeljati do Pirenejev," je o načrtu razlagal Aldag.

Rolf Aldag FOTO: AP icon-expand