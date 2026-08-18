Rogliču "B" ekipa za Vuelto?

Ekipa združuje izkušnje z največjih treh dirk ter hitrost v sprintih, moč v vzponih in taktično raznovrstnost, so prepričani pri moštvu Red Bull-BORA-hansgrohe. "Ekipa bo podpirala Primoža Rogliča v njegovih prizadevanjih za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, čeprav bo treba ta cilj ocenjevati sproti, saj so bile njegove priprave na Vuelto zaradi nedavne nesreče motene," so zapisali pri Red Bull-BORA-hansgrohe.

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Drugi osrednji cilj so etapne zmage, so dodali. Jordi Meeus predstavlja aduta za hitrejše etape, medtem ko je Finn Fisher-Black primernejši za zahtevnejše zaključke, manjše skupine in pobeg. Poleg njiju sestava ekipe omogoča različne načine krojenja poteka dirke glede na spremembe terena. "Naš glavni cilj je etapna zmaga - in če se ponudijo priložnosti, upamo, da več kot ena. Drugi pomemben cilj je skupni seštevek s Primožem Rogličem, vendar moramo biti realni, saj so bile njegove priprave po nesreči povsem drugačne od prvotnih načrtov," je povedal športni direktor Sven Vanthourenhout.

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