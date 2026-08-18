Rogliču "B" ekipa za Vuelto?

Ekipa združuje izkušnje z največjih treh dirk ter hitrost v sprintih, moč v vzponih in taktično raznovrstnost, so prepričani pri moštvu Red Bull-BORA-hansgrohe.
"Ekipa bo podpirala Primoža Rogliča v njegovih prizadevanjih za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, čeprav bo treba ta cilj ocenjevati sproti, saj so bile njegove priprave na Vuelto zaradi nedavne nesreče motene," so zapisali pri Red Bull-BORA-hansgrohe.
Drugi osrednji cilj so etapne zmage, so dodali. Jordi Meeus predstavlja aduta za hitrejše etape, medtem ko je Finn Fisher-Black primernejši za zahtevnejše zaključke, manjše skupine in pobeg. Poleg njiju sestava ekipe omogoča različne načine krojenja poteka dirke glede na spremembe terena.
"Naš glavni cilj je etapna zmaga - in če se ponudijo priložnosti, upamo, da več kot ena. Drugi pomemben cilj je skupni seštevek s Primožem Rogličem, vendar moramo biti realni, saj so bile njegove priprave po nesreči povsem drugačne od prvotnih načrtov," je povedal športni direktor Sven Vanthourenhout.
"Stanje bomo ocenjevali korak za korakom. Podpirali bomo Primoža pri doseganju najboljšega možnega dosežka v skupnem seštevku, a moramo biti pripravljeni tudi na prilagajanje, če bo to potrebno," je dodal.
Šestintridesetletni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentlji (4), sicer dobro okreva po nesreči. Konec julija je med treningom vanj trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu.
Na startu v Monte Carlu bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
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