Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Rogliču "B" ekipa za Vuelto?

Ljubljana, 18. 08. 2026 12.14 pred 2 urama 2 min branja 9

Avtor:
A.V. STA
Primož Roglič

Slovenski kolesarski as Primož Roglič ter njegovi moštveni kolegi Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch in Frederik Wandahl se bodo ob koncu tedna v Monaku postavili na startno črto dirke po Španiji, je potrdila ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe.

Ekipa združuje izkušnje z največjih treh dirk ter hitrost v sprintih, moč v vzponih in taktično raznovrstnost, so prepričani pri moštvu Red Bull-BORA-hansgrohe.

"Ekipa bo podpirala Primoža Rogliča v njegovih prizadevanjih za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, čeprav bo treba ta cilj ocenjevati sproti, saj so bile njegove priprave na Vuelto zaradi nedavne nesreče motene," so zapisali pri Red Bull-BORA-hansgrohe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi osrednji cilj so etapne zmage, so dodali. Jordi Meeus predstavlja aduta za hitrejše etape, medtem ko je Finn Fisher-Black primernejši za zahtevnejše zaključke, manjše skupine in pobeg. Poleg njiju sestava ekipe omogoča različne načine krojenja poteka dirke glede na spremembe terena.

"Naš glavni cilj je etapna zmaga - in če se ponudijo priložnosti, upamo, da več kot ena. Drugi pomemben cilj je skupni seštevek s Primožem Rogličem, vendar moramo biti realni, saj so bile njegove priprave po nesreči povsem drugačne od prvotnih načrtov," je povedal športni direktor Sven Vanthourenhout.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Stanje bomo ocenjevali korak za korakom. Podpirali bomo Primoža pri doseganju najboljšega možnega dosežka v skupnem seštevku, a moramo biti pripravljeni tudi na prilagajanje, če bo to potrebno," je dodal.

Šestintridesetletni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentlji (4), sicer dobro okreva po nesreči. Konec julija je med treningom vanj trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu.

Na startu v Monte Carlu bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.

kolesarstvo dirka po španiji primož roglič sestava ekipe

Zaradi posledic poškodbe na Touru Vingegaard zaključuje sezono

24ur.com Tratnik in Roglič bosta ponovno združila moči
24ur.com Mohorič: Mislim, da bo Tadej že prvi dan želel pustiti pečat
24ur.com 'Neznank ni, obljubljam borbo do konca'
24ur.com Zorman: Ferci? So izjemni improvizatorji
24ur.com Rogličeva ekipa: Odločitev o nastopu na Vuelti po Touru
Moskisvet.com Primož Roglič bo združil moči s tem uspešnim kolesarjem
24ur.com Uradno: Evenepoel se bo pridružil Rogličevi ekipi
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Borec21
18. 08. 2026 14.50
Švabi so bili in bodo pasci
Odgovori
0 0
celjan2
18. 08. 2026 14.35
Vso priznanje Primožu za vse uspehe. Toda že uvrstitev med prvih deset generalno bo uspeh. Če pobere še kakšno etapno zmago toliko bolje. Toda ob Pogiju, del Toru in ostalih mladincih bo tudi to težko.
Odgovori
+1
1 0
Cenb77
18. 08. 2026 14.29
Neha naj... sej je dost...
Odgovori
+1
1 0
patria
18. 08. 2026 14.14
Pogačar bo tokrat nastopil na Rogovem kolesu in bo vseeno zmagal. Dokler bo tekmoval ne bo imel konkurence.
Odgovori
+0
1 1
kala 09
18. 08. 2026 13.56
Primož super kolesar,,,počasi bo potrebno končati kariero,žal.
Odgovori
+5
5 0
Banion
18. 08. 2026 13.16
težka bo ob pogačarju
Odgovori
+4
4 0
golobove drobtinice
18. 08. 2026 13.15
Upajmo, da bo Primoža zapustila smola.
Odgovori
+4
4 0
Evridik
18. 08. 2026 12.56
Pogačar bo spet "uničil" diko , ki bi jo sicer spremljalo veliko več ljudi .
Odgovori
-6
2 8
blef
18. 08. 2026 13.04
Seveda, če ne bi zmagoval Pogačar bi mogoče kak Nemec, Španec, Američan in gledanost bi bila večja ampak to ne pomeni da mi Slovenci nimamo pravice do Pogačarja.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Kaj je bolj škodljivo – kajenje ali alkohol? To pravijo zdravniki
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897