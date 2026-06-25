Rogliču se izteka pogodba, bo končal kariero?

Dolenjska bo ta konec tedna gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer bo po šestih letih spet nastopil Primož Roglič. Slednji ima poleg prihajajoče preizkušnje v mislih še nekaj pomembnejših stvari. Rdeči biki namreč ne nameravajo podaljšati pogodbe s 36-letnim Kisovčanom, ki se jim je pridružil z začetkom sezone 2024.

Primož Roglič FOTO: Profimedia

Z moštvom Red Bull - Bora-hansgrohe je v uvodni sezoni še četrtič v svoji karieri osvojil Vuelto, kjer bo letos ciljal na peto skupno zmago, s katero bi postal najuspešnejši kolesar v zgodovini omenjene dirke. Kljub številnim skupnim uspehom – Roglič je namreč z nemško ekipo slavil še na dirkah po Kataloniji in Dofineji – si bo po koncu letošnje sezone po besedah novinarja Daniela Bensona moral poiskati nov izziv.

Primož Roglič FOTO: Profimedia