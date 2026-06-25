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Kolesarstvo

Rogliču se izteka pogodba, bo končal kariero?

Ljubljana, 25. 06. 2026 16.40 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
A.M.
Primož Roglič

Številni tuji mediji, specializirani za kolesarstvo, pišejo, da bo slovenski as Primož Roglič po koncu sezone zapustil ekipo Red Bull - Bora-hansgrohe, ki 36-letnika naj ne bi imela v svojih načrtih za naslednjo sezono. Slednji bi posledično v primeru, da ne dobi ponudbe katere od drugih velikih ekip, utegnil končati kariero.

Dolenjska bo ta konec tedna gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer bo po šestih letih spet nastopil Primož Roglič. Slednji ima poleg prihajajoče preizkušnje v mislih še nekaj pomembnejših stvari. Rdeči biki namreč ne nameravajo podaljšati pogodbe s 36-letnim Kisovčanom, ki se jim je pridružil z začetkom sezone 2024.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Z moštvom Red Bull - Bora-hansgrohe je v uvodni sezoni še četrtič v svoji karieri osvojil Vuelto, kjer bo letos ciljal na peto skupno zmago, s katero bi postal najuspešnejši kolesar v zgodovini omenjene dirke. Kljub številnim skupnim uspehom – Roglič je namreč z nemško ekipo slavil še na dirkah po Kataloniji in Dofineji – si bo po koncu letošnje sezone po besedah novinarja Daniela Bensona moral poiskati nov izziv.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Nobeno presenečenje pa ne bi bilo, če bi bil ta izziv v drugačni vlogi, saj v kolesarskem svetu že nekaj časa krožijo govorice, da bi utegnilo biti letošnje koledarsko leto zadnje v profesionalni karieri Rogliča, ki pri 36 letih ni več med najmlajšimi cestnimi kolesarji.

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KOMENTARJI5

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biggbrader
25. 06. 2026 18.15
Še vedno je Car.
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0 0
bandit1
25. 06. 2026 17.58
Fant ima toliko znanja o kolesarstvu, taktikah da lahko pomaga vsaki ekipi. Zato se ne sekirajte zanj bo že.
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+3
3 0
MasteRbee
25. 06. 2026 17.51
Pada forma in gre motiv. Vsega je enkrat konec...
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-1
0 1
Moderni mislec
25. 06. 2026 17.47
Škoda za Rogliča. GLede na to, da še vedno kroji sam vrh na dirkah, bi bil še vedno super pomočnik v ključnih trenutkih za marsikateri klub.
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+3
3 0
The Dude
25. 06. 2026 17.57
Eni so rojeni za pomočnika, drugi pa rojeni zmagovalci. Rogla zato ne.bo nikol dober pomočnik.
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0 0
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