Rogliču so se prišli poklonit tudi danski nogometni navijači

Naš pogled pritegne rožnata majica z Gira. Nosi jo Klemen , ki je skupaj z Miho in Dejanom zmagi Rogliča zaploskal prav na Svetih Višarjah. Karte za gondolo so kupili že isti dan, ko so šle v prodajo, v petek so nato prispeli v Kranjsko Goro, v soboto dopolne pa krenili na Višarje. Postavili so se 700 metrov pred ciljno črto, kjer je Rogliča čakala množica slovenskih navijačev.

Trojica je sicer iz Krškega, v Ljubljano pa s prijatelji niso prišli le zaradi Rogličevega sprejema, ampak tudi zaradi tekme slovenske nogometne reprezentance v Stožicah. "Zdaj se bomo preoblekli," smeje razložijo, da imajo s seboj različne navijaške oprave, posameznemu dogodku primerne.

Danci, ki so prišli z namenom

V Stožice pa so se odpravljali tudi Robert, Alex in Bjarne. Danski navijači so prileteli iz Københavna. "Pravijo, da nas je sem prišlo približno 1500," pojasnijo. Čeprav so v Slovenijo prišli zaradi nogometa, pa to ne pomeni, da so se na Kongresnem trgu ustavili po naključju tako kot številni njihovi rojaki, ki so s kozarci piva v rokah tavali po mestu. Pripovedujejo, da so zjutraj najeli kolesa, lastnik pa jim je povedal za kolesarski sprejem. Nemudoma so se odločili, da pridejo popoldne tudi oni, saj so veliki kolesarski navdušenci, doma so spremljali skoraj vse etape Gira in tudi oni so Rogliču privoščili zmago.