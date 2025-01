Romu tretja etapa v Avstraliji, Glivar pričakovano v ozadju

Javier Romo je pred tem v ubežni skupini prepustil pobudo na vzponu na Knotts Hill, nato pa na spustu pospešil. Oklevanje približno 20 drugih kolesarjev v skupini je bilo dovolj, da Španca niso več mogli ujeti. Tretje mesto je zasedel Finn Fischer-Black, moštveni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe.

"Čez zimo sem res veliko delal. V glavi sem imel to dirko in si v mislih tudi predstavljal, kako zmagujem v eni izmed etap. Sanje so se mi uresničile, ta zmaga je zame zelo pomembna. Zahvalil bi se vsem, ki so mi čez zimo pomagali, predvsem pa moštvenim kolegom, ki so bili tudi danes fenomenalni. Sestavili smo odlično taktiko, ko sem prišel v zadnji kilometer sam, sem vedel, da bom zmagal," je bil v Uraidli na cilju etape, ki je vsebovala tri gorske cilje, enega prve kategorije na začetku in dva druge kategorije ob koncu, vesel Romo.

Edini slovenski kolesar na dirki Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je zasedel 40. mesto, za zmagovalcem je zaostal minuto in dve sekundi. Isto mesto zaseda tudi v skupnem seštevku, zaostaja pa minuto in 12 sekund.