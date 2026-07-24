Grdo trčil v avtomobil ekipe UAE in odstopil s Toura

Einer Rubio je ves okrvavljen, potem ko se je z obrazom zaletel v zadnje vetrobransko steklo avtomobila UAE, nemudoma odstopil. Takoj so mu na pomoč priskočili zdravniki, ga oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico.

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Rubio je bil danes del pobega v etapi od Gapa do vrha Alpe d'Hueza, a je bil na koncu malce prekratek v boju za etapno zmago. Potem ko ga je ujel in prehitel današnji zmagovalec Tadej Pogačar, ga je prehitel tudi avtomobil Slovenčeve ekipe, Rubio pa je na poti do visoke uvrstitve vozil tik za njim.

Na nesrečo je po etapi prvi opozoril Norvežan Tobias Johannessen, ki je končal na petem mestu. "Videl sem Rubia, ki se je zaletel v avtomobil emiratov. Sploh ni bilo videti dobro. Mislim, da je z obrazom prebil celo steklo na zadnji šipi," je povedal kolesar ekipe Uno-X Mobility.

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V skupnem seštevku je bil Rubio pred današnjo etapo na 27. mestu z več kot uro in pol zaostanka. Organizatorji so že pred etapo opozarjali navijače, naj spoštujejo kolesarje in celoten ustroj dirke. Po celotnem klancu so bile nepregledne množice ljudi, ki so kolesarjem na številnih mestih namenile le ozek koridor za vožnjo proti vrhu slovitega Alpe d'Hueza.