S čipsom nad Pogačarja

Kamere so dogodek posnele v živo. Navijač, oblečen le v kratke hlače in klobuk, je dva kilometra pred ciljem stal sredi ceste. Ne samo, da se ni umaknil Tadeju Pogačarju , še celo potisnil mu je obraz vrečko čipsa.

Tudi Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki je v cilj prispel kot drugi, je po koncu etape dejal, da so ga gledalci obmetavali s čipsom in zmerjali.

"Mislim, da to ne spada na kolesarske dirke," je povedal Danec in se obrnil na navijače: "Navijajte za vse ob progi. Ni potrebe, da koga zmerjate. Ne razumem tistih, ki pridejo na dirko in širijo negativno energijo."