S kolesom vdrl čez ciljno črto, končal s pogojno zaporno kaznijo

Na 17. etapi Dirke po Franciji se je 30-letni moški na kolesu in v dresu ekipe Decathlon–AG2R La Mondiale zapeljal čez ciljno črto tik pred zaključnim sprintom. Po tem, ko ga je ustavil policist, je bil aretiran in kasneje obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni. Zaradi vstopa na zaprto območje, oviranja tekmovanja in napada na uradno osebo je prejel tudi petletno prepoved vstopa na športne dogodke ter mora policistu plačati 500 evrov odškodnine.