S kom bo Pogačar tokrat napadal Tour? Ekipa UAE razkrila izbrance

Potem ko je osmerico kolesarjev za Tour pred dnevi razkrila ekipa Visma-Lease a Bike s prvim Pogačarjevim izzivalcem za skupno zmago Dancem Jonasom Vingegaardom, je to storila še zasedba iz Združenih arabskih emiratov.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Z nekoliko razširjenega prvotnega seznama deveterice je pričakovano odpadel Novak. Pogačarju bodo tako po Franciji pomagali Portugalec Joao Almeida, Britanec Adam Yates, Ekvadorec Jhonatan Narvaez, Nemec Nils Politt, Francoz Pavel Sivakov, Španec Marc Soler in Belgijec Tim Wellens. Te dni se mudijo na višinskih pripravah.

Glavni Pogačarjev pomočnik bo Almeida, ki je dobil svoje zadnje tri enotedenske preizkušnje. Šestindvajsetletni Portugalec je bil najboljši pred dnevi po Švici, dobil pa je tudi dirki po Romandiji in Baskiji. Na tritedenskih dirkah je doslej najvišje končal na Giru 2023, ko je bil tretji, ima pa še tri četrta mesta, med drugimi tudi na lanskem Touru. Na klancih bo imel Pogačar pomoč tudi v Adamu Yatesu, ki letos sicer ni v tako dobri formi, a je vselej zvesti pomočnik, Sivakovu in Solerju, medtem ko bosta na krajših in strmih klancih podporo omogočala Narvaez in Wellens. Politt bo kot vsestranski kolesar za Slovenca večinoma skrbel na ravnih in razgibanih terenih.

Joao Almeida FOTO: AP icon-expand

Ekipa emiratov je na las podobna lanski, ki je Pogačarju pomagala do tretje zmage na Touru. Le namesto Španca Juana Ayusa bo v ekipi Narvaez. Gre za uigrano zasedbo, ki se bo skušala zoperstaviti prav tako zvezdniški zasedbi Visma-Lease a Bike z Vingegaardom, Belgijci Woutom Van Aertom, Tiesjom Benootom, Victorjem Campenaertsom, Američanoma Matteom Jorgensonom in Seppom Kussom ter Britancem Simonom Yatesom. "Komaj verjamem, da bo to že moj šesti Tour. Čas resnično beži," je v izjavi za ekipo dejal 26-letni Pogačar. Doslej je na francoski pentlji trikrat slavil in bil dvakrat drugi (2022, 2023) za Vingegaardom. "Lahko sem srečen, da sem imel skorajda popolne priprave. Vse je šlo gladko, še posebej po izjemnih višinskih pripravah z moštvenimi kolegi. Vzdušje v ekipi je sijajno in to me navdaja z obilico samozavesti," je optimističen 25-letni Slovenec. Opozoril je, da zaradi nepredvidljivosti nikoli nisi zares pripravljen na takšno dirko, "a to dela preizkušnjo še bolj posebno".