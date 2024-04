S kronometrom začetek troboja med Rogličem, Vingegaardom in Evenepoelom

Preizkušnja po Baskiji bo največji približek spopada med glavnimi favoriti na dirki po Franciji. Od štirih glavnih tekmecev za zmago na Touru bo namreč manjkal le drugi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Petindvajsetletnik se trenutno mudi v Španiji na višinskih pripravah za dirko Liege - Bastogne - Liege (21. april) in dirko po Italiji (4. - 26. maj), obračun Primoža Rogliča, Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda pa bo, kot poroča STA, lahko spremljal prek televizijskih ekranov.