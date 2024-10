Sainz po 'izletu na kavo' s Pogačarjem: Za mano je najbolj naporen kolesarski dan

"To je bila najtežja kolesarska vožnja, kar sem jih opravil v življenju," je bil odkrit španski zvezdnik. S Pogačarjem sta namreč soseda v kneževini, pravi Sainz, ki je dodal, da se tam pogosto odpravita na tako imenovane izlete na kavo. Tako opravita kakšnih 30 ali 40 kilometrov do kavarne in nazaj. "Zgube na kolesu, kot sem jaz, mislijo, da se lahko z njim peljejo na kavo. A to je iluzija. Ti zraven umreš," je v šali potarnal Sainz.