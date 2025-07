Saj ni res, pa je: Pogačar v bizarni nesreči treščil v vozilo Visme

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Peljali smo se proti startni črti in tudi avtomobili so se peljali, spredaj ni bilo nevarnosti. Vozili smo se za avtomobilom ekipe Visma-Lease a Bike, morda malo preblizu, in voznik je nenadoma na polno zavrl. Ne vem, ali je hotel zavirati ali le preveriti moje zavore," se je kolesar z rumeno majico Tadej Pogačar pred startom pošalil na britanski televiziji.