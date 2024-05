'Samo kapo dol!'

Ko se je danes 52-letni Tobias Steinhauser leta 1994 kot prvi tujec veselil zmage na Dirki po Sloveniji, je imel Georg Steinhauser skoraj sedem let. Danes je član EF Education EasyPosta nekdo, ki se lahko pohvali z etapno zmago na Dirki po Italiji. Že na kraljevski etapi s ciljem na Mottolinu je iz bega prišel do končnega 3. mesta, dobil potrditev, da je dobro pripravljen, da je do konca uvodne tritedenske dirke vredno znova izzvati srečo. Tudi Pogačar ga je nad Livignom izpostavil kot nekoga, sposobnega vrhunskega rezultata. In po dnevu počitka, skrajšani etapi s ciljem na gori Pana, je 22-letni Nemec to tudi storil.