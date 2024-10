Samo na belih cestah se je odločil prej kot na svetovnem prvenstvu

Čeprav se sezona kolesarske svetovne serije nadaljuje, mojstri vrtenja pedal s Tadejem Pogačarjem na čelu pa bodo manj kot teden dni po cestni dirki svetovnega prvenstva znova na delu, v kolesarskem svetu še naprej odmeva napad Tadeja Pogačarja v Zürichu. Najprej pogum, ki ga premore, da je na vrhuncu sezone, potem ko je v letošnji sezoni že odpeljal dve tritedenski dirki in obe zmagal, za napad 100 kilometrov pred ciljem, kar je bila nekakšna predigra za 51,6 kilometra samostojne vožnje do zlate medalje in mavričnega dresa svetovnega prvaka.

Prvo verzijo je oblekel že v Švici, klubski dres z mavrično obrobo pa bo prvič oblekel na dirki po Emiliji, kjer ga na startu čakajo asi, kot je rojak in štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), olimpijski prvak v vožnji na čas in cestni dirki Remco Evenopoel ter Španec Enric Mas. "Ta del tekmovalnega leta je zame nekaj zelo posebnega. Zdaj bo še toliko bolj poseben, saj bom vozil v dresu z mavrično obrobo svetovnega prvaka," je za spletno stran ekipe Združenih arabskih emiratov povedal priljubljeni Pogi in dodal: "To, kar se je zgodilo v Zürichu, sem sanjal. Karkoli se bo zgodilo od tu naprej, je plus, a glede na izjemno sezono, ki nam uspeva kot ekipi, želimo biti na visoki ravni vse do zaključka sezone."

Ob omembi minule nedelje, izjemnega dela slovenske reprezentance in češnje na vrhu torte, za katero je z zlato medaljo poskrbel Tadej Pogačar, pa so se analitiki poigrali z najdaljšimi samostojnimi begi športnika s Klanca pri Komendi. Na svetovnem prvenstvu je z 51,6 kilometra dolgim samostojnim begom (kot zadnjega se je otresel klubskega kolega Pavla Sivakova, ki nastopa za Francijo) v rubriki najdaljših begov kariere zaostal le za dosežkom z uvoda v tekmovalno leto, ko je na dirki Strade Bianche bežal kar 81,1 kilometra. Na tretjem mestu v omenjeni rubriki so 'bele ceste 2022', ko je bežal 49,2 kilometra, leta 2019 pa je vozil sam v ospredju 20. etape dirke po Španiji zadnjih 39 kilometrov.