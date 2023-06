Schelling po velikem kiksu Groenewegna za las odščipnil etapno zmago Mezgecu

Za Ideja Schellinga, sicer specialista za pobege, je bila to tretja zmage v karieri in druga letos po drugi etapi dirke po Baskiji.

Luka Mezgec, ki je tudi danes v zadnjem delu sijajno vodil na poti do predvidene zmage kapetana in vodilnega na dirki, Nizozemca Dylana Groenewegna, je moral nato sprintati sam, a mu je do zmage zmanjkal le kakšen meter. Ciljno črto je prečkal le nekaj centimetrov za Nizozemcem.

Groenewegen je imel v samem zaključku dva pomočnika, ob Mezgecu še Italijana Filippa Zano, v zadnjem krožišču pa je nerazumljivo odvil od Mezgeca in krenil v napačno smer. Posledično je ostal brez možnosti za še tretjo zmago na letošnji slovenski pentlji. Dobil je prvo etapo v Rogaški Slatini in drugo v Ormožu.