Se bo Matej Mohorič pridružil legendama, kot sta Merckx in Fignon?

Kolesarska elita, ki točke nabira na ravni svetovne serije, odšteva dneve do začetka sezone monumentov, t. i. spomenikov. Tradicionalno je najprej na vrsti najdaljši med njimi, preizkušnja Milano–San Remo, sledi dirka po Flandriji, najbolj ekstremen je brez dvoma Pariz–Roubaix s tlakovanimi odseki, Liege–Bastogne–Liege in za konec še dirka po Lombardiji.

Prvega med spomeniki je minulo sezono zmagal Matej Mohorič, specialist za klasike, sploh prvi Slovenec, ki mu je to uspelo. Zvezdnik ekipe Bahrain Victorious zato pred udeležbo na letošnji preizkušnji ne razmišlja o tem, da gre nekaj branit: "Razumljivo, saj sem lansko zmagal in tega mi ne more nihče vzeti. Imam pa enak načrt tudi letos." Ob Eddyju Merckxu (1966, 1967), Laurentu Fignonu (1988, 1989) in Ericu Zablu (1997, 1998) dvakrat zapored ni zmagal še nihče.