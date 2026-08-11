Se obeta kolesarska prestopna bomba? Roglič na pragu ekipe Lotto Intermache

Prihodnost Primoža Rogliča v kolesarskem svetu že več časa visi v zraku. Slovencu pogodba z ekipo Red Bulla poteče konec letošnjega leta, na mizi pa naj bi bil celo odhod v pokoj. V zadnjih dneh pa so iz Belgije pricurljale novice, ki vendarle obetajo vsaj še eno leto kolesarskega udejstvovanja za Slovenca. Dobro obveščeni viri naj bi tamkajšnjim medijem namreč sporočili, da je Roglič na pragu prestopa v ekipo Lotto Intermache.

Belgijska ekipa bi si v svojih vrstah želela prekaljenega kolesarja, ki bi jim pomagal v boju za UCI-točke in obstanek v kolesarski svetovni seriji. Zanimanje naj bi bilo obojestransko, a do konkretizacije dogovorov še ni prišlo. Na mizi še vedno ostaja upokojitev, a po poročanjih naj bi Roglič, ki bo letos dopolnil 37 let, preferiral še eno leto med kolesarsko elito. To bi mu omogočil prestop v belgijsko ekipo, ki strastno išče nov veter. Po koncu sezone jih bo zapustil domači kolesar Lennert Van Eetvelt. V zraku še vedno visi Rogličev nastop na Vuelti, s prestopom pa bi si lahko naslednje leto zagotovil nastop na Dirki po Franciji, ki mu je letos ušel.