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Kolesarstvo

Se obeta kolesarska prestopna bomba? Roglič na pragu ekipe Lotto Intermache

Ljubljana, 11. 08. 2026 16.31 pred 17 urami 1 min branja 10

Avtor:
Lu.M
Primož Roglič

Pred začetkom letošnje izdaje Vuelte še ni znano, ali bo Slovenec Primož Roglič tekmoval na čislani dirki po Španiji. Iz Belgije pa je te dni odjeknila prestopna bomba, v glavni vlogi katere se je znašel prav 36-letni slovenski kolesar. Po poročanju belgijskih medijev naj bi bil Roglič na pragu selitve v ekipo Lotto Intermache.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Prihodnost Primoža Rogliča v kolesarskem svetu že več časa visi v zraku. Slovencu pogodba z ekipo Red Bulla poteče konec letošnjega leta, na mizi pa naj bi bil celo odhod v pokoj. V zadnjih dneh pa so iz Belgije pricurljale novice, ki vendarle obetajo vsaj še eno leto kolesarskega udejstvovanja za Slovenca. Dobro obveščeni viri naj bi tamkajšnjim medijem namreč sporočili, da je Roglič na pragu prestopa v ekipo Lotto Intermache.

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Belgijska ekipa bi si v svojih vrstah želela prekaljenega kolesarja, ki bi jim pomagal v boju za UCI-točke in obstanek v kolesarski svetovni seriji. Zanimanje naj bi bilo obojestransko, a do konkretizacije dogovorov še ni prišlo. Na mizi še vedno ostaja upokojitev, a po poročanjih naj bi Roglič, ki bo letos dopolnil 37 let, preferiral še eno leto med kolesarsko elito. To bi mu omogočil prestop v belgijsko ekipo, ki strastno išče nov veter. Po koncu sezone jih bo zapustil domači kolesar Lennert Van Eetvelt. V zraku še vedno visi Rogličev nastop na Vuelti, s prestopom pa bi si lahko naslednje leto zagotovil nastop na Dirki po Franciji, ki mu je letos ušel.

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KOMENTARJI10

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QueenKong
12. 08. 2026 08.05
če bo pogi na vuelti potem rogle tam 100% ne bo!
Odgovori
0 0
ReAnDa
11. 08. 2026 21.06
Sem napovedal, da ne bo še nehal. Je prevelik fajter.
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
12. 08. 2026 08.06
si čisto pravi nostradamus
Odgovori
0 0
Zagorac
11. 08. 2026 19.32
Prestopna bomba?? Lepo vas prosim
Odgovori
-3
0 3
Gustibus
11. 08. 2026 18.44
Zame je car in z veseljem bom navijal zanj še leto dni. Vse njegove uvrstitve do 20-tega mesta so zame vrhunske, kot bi moralo veljati tudi za ostale Slovence. Ne smemo pozabiti, za koga smo najprej navijali ob vrhunskih uvrstitvah.
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+6
6 0
barbamama
11. 08. 2026 19.39
Za Bojana Križaja?
Odgovori
-1
1 2
QueenKong
11. 08. 2026 18.37
nč mu to ne koristi ! lahko gre k uae za vodonošo !
Odgovori
-1
2 3
Sandokkan
11. 08. 2026 18.22
Gotof je
Odgovori
-1
2 3
Senzor
11. 08. 2026 18.06
Kaj je koristi od vseh teh kolesarskih tekmovanj.??? Preusmerjanje pozornosti od pravih problemov v zavoženi diktatorski EU.
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+2
3 1
ptuj.si
11. 08. 2026 17.14
Bombastični naslov .
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+2
3 1
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