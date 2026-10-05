'Še pred leti bi bil to velik uspeh, danes je malo grenkega priokusa'

Slovenska reprezentanca se na cestni dirki domačega evropskega prvenstva ni vpletla v boj za odličja, toda nastop pred številnimi navijači je imel za njene člane posebno težo. Matej Mohorič, ki je ob Janu Tratniku skrbel za čim boljši položaj reprezentančnih kolegov, je po prihodu v cilj najprej pohvalil organizatorje in vzdušje. "Celotna izvedba je bila na najvišji ravni in vsi smo uživali, zagotovo tudi navijači ob cesti. Lahko smo ponosni, da smo tako športen narod. Za nas je bila posebna čast nastopati pred domačimi navijači," je dejal Mohorič, ki je preizkušnjo končal na 33. mestu.

Pogrešal Pogačarjevo dodatno iskrico

Najboljši domači rezultat je z desetim mestom dosegel Primož Roglič, tri mesta za njim pa je končal Jakob Omrzel. Mohorič je ob oceni dosežka spomnil tudi na to, kako visoko je slovensko kolesarstvo v zadnjih letih postavilo letvico pričakovanj. "Je pa nekaj grenkega priokusa, ker je manjkal Tadej Pogačar, ki bi dal še dodatno iskrico prvenstvu. Vseeno smo lahko ponosni na Primožev rezultat, za katerega se je potrudil maksimalno. Še pred leti bi to bil velik uspeh, danes pa je malo grenkega priokusa. Kljub temu imamo pred sabo še nekaj svetlih let," je poudaril. Naslov je po sprintu in fotofinišu z Giuliom Cicconejem osvojil Remco Evenepoel. Po Mohoričevem mnenju je belgijska reprezentanca dirko zastavila tako, da je lahko njen prvi adut čim bolj izkoristil svojo moč. "Danes prave taktike ni bilo. Belgijci so naredili, kar so morali, saj so vedeli, da imajo najmočnejšega kolesarja na dirki. Šli so na polno na vzponih in na koncu vselej odločajo noge, zato prave strategije ni," je ocenil.

Omrzel: Če si imel v nogah, si imel

Da je na zahtevni Možjanci odločala predvsem moč, je občutil tudi Omrzel. 20-letni Novomeščan je ob prvem nastopu za člansko reprezentanco za zmagovalcem zaostal dobri dve minuti in osvojil 13. mesto. "Bilo je zelo težko, a tudi ekstremno lepo, navijači ob cesti so bili res izjemni. Poklon vsem. Klanec je bil relativno kratek in tam se je odvijala dirka. Tam so vsi prikazali svojo moč in v tistih petih minutah se je delala dirka. Če si imel v nogah, si imel," je povedal. Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom Uroša Murna je skušala Rogliču in Omrzelu pred vsakim vzponom zagotoviti čim boljše izhodišče. Na klancu pa je moral vsak poiskati svoje meje.

Jakob Omrzel FOTO: Luka Kotnik