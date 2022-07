Še San Sebastian, potem pa zaslužen premor za Tadeja Pogačarja

"Letos si želimo stopiti še stopničko višje. Pričakujemo naporno dirko z napadi od samega začetka. Poleg Mateja imamo v ekipi Gina Mäderja , ki bo lahko nevaren v zaključku, in Luisa Leona Sancheza , za katerim je odličen Tour. Imamo različne možnosti, odvisno od tega, kako bo dirka potekala," je taktiko Bahrajncev strnil športni direktor ekipe Neil Stephens .

Sobotna klasika se bo začela in končala v San Sebastianu. Vmes kolesarje čaka nekaj manj kot 225 kilometrov po razgibani baskovski pokrajini. Opraviti bodo morali s kar 4147 metri nadmorske višine, razporejenimi na šestih kategoriziranih vzponih. Lani je dirko dobil Američan Neilson Powless , v ciljnem sprintu se mu je najbolj približal Matej Mohorič , ki bo tudi letos v vlogi kapetana ekipe Bahrian Victorious.

Med glavnimi favoriti za zmago bo še en Slovenec, in sicer prvi kolesar svetovne lestvice Tadej Pogačar. "Po Touru sem ostal nekaj dni v Franciji, kjer sem spremljal svojo zaročenko Urško na ženski dirki. V soboto pa bom znova v akciji. Navijači v Baskiji so med najbolj strastnimi, zato mi je zelo všeč voziti tam. Po soboti me čaka daljši oddih, preden začnem priprave na zadnji del sezone," je povedal 23-letnik s Klanca pri Komendi.

Omenjena slovenska kolesarja bosta po napovedih v ožjem krogu favoritov za zmago. A seznam kolesarjev, katerih zmaga ne bi bila presenetljiva, je zelo dolg. Geraint Thomas si bo želel nadgraditi odlično tretje mesto na dirki po Franciji, Alejandro Valverde bo skušal unovčiti bogate izkušnje, tu pa bo tudi zmagovalec iz leta 2019 Remco Evenepoel. Belgijec ima na San Sebastian izjemno lepe spomine, saj je bila tisto njegova prva odmevnejša zmaga v karieri.