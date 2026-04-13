Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Se vidimo ... Prihodnje leto?

Roubaix, 13. 04. 2026

Avtor:
Matic Flajšman
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar bo moral še nekoliko počakati na vstop v elitno druščino zmagovalcev vseh petih kolesarskih spomenikov. Pariz – Roubaix ostaja velik motiv. V ekipi že komaj čakajo vrnitev na dirko, Pogačar si želi samo mirno prespati dogodke s 123. dirke.

V svetu najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja zares štejejo le zmage. Miselnost, ki jo premorejo le največji športni šampioni. Takšni, ki jih zmaga na Dirki po Franciji ne zadovolji, ampak si želijo naslednje, takšni, ki ne gledajo nazaj, ko so se veselili naslova svetovnega in evropskega prvaka v eni sezoni, ampak takšni, ki želijo več in bolje. Želje nikoli niso skromne, letošnji največji sta bili zmaga na spomeniku Milano – Sanremo in Pariz – Roubaix.

Tadej Pogačar je bilo skozi celotno dirki najbolj oblegan kolesar, po vseh težavah na poti do cilja pa je ob koncu še drugo leto zapored osvojil 2. mesto.
FOTO: Marko Rebolj

Ne zaradi tega, ker je to uspelo Eddyju Merckxu, ampak zato, ker živi za dirkanje in najzahtevnejše izzive, med katere zanesljivo sodi dirka s startom v Compiegneju in ciljem na velodromu v Roubaixu. Bilo je spektakularno, tudi za Pogačarja, vajenega vsega hudega, a toliko posledic, kot je na njegovem kolesu pustilo 53 tlakovanih odsekov, toliko vpliva, kot je to imelo na končni izplen, ni imel nihče od tistih, ki so se borili za mesto na zmagovalnem odru. 27-letni slovenski šampion je bil primoran v tri menjave kolesa.

S Ferrarija na fička in nazaj

Prvič 119,6 kilometra pred ciljem, drugič 115,7 kilometra pred ciljem, sedel celo na nevtralno kolo. Neuradno, model iz leta 2015 iz katerega visi še kar nekaj žic, z opremo, ki jo danes poseduje praktično vsak povprečni rekreativni kolesar. Kolikšne so bile posledice je težko oceniti, zanesljivo so bile. Kljub dejstvu, da je moral sesti na 'gajbo', kot jo je sam v cilju opisal, se ni predajal. Nekaj, kar je v njegovem sloganu zapisano že dolga leta. A ni bile edini, ki je moral ob kopici težav ohranjati mirno kri, ostati osredotočen na nalogo. Hud udarec je doživel Mathieu van der Poel, dve menjavi kolesa sta bili izjemno stresni. Sploh tista, ko se je izkazalo, da je uporaba prototipa pedal lahko velika težava. Menjava kolesa z moštvenim kolegom zato ni bila možnost. A boril se je do cilja, četudi je imel vseskozi občutek, da se ne more več vmešati v boj za končno zmago. Najmanj smole je imel kasnejši zmagovalec Wout van Aert, kljub težkemu obdobju, eden najbolj priljubljenih v svetovni seriji. Le ena menjava kolesa, neboleča, 71 kilometrov pred ciljem, ni pustila posebnih posledic.

Kdo je največji zmagovalec?

Da je van Aert, z 1,3 milijona sledilcev na instagramu, eden najbolj priljubljenih kolesarjev na svetu, v prvi vrsti pa v Belgiji, veliki zmagovalec 123. dirke ni dvoma. Zasluženo, pošteno, za nameček je s povprečno hitrostjo 48,91 kilometra na uro postavil novo najvišjo povprečno hitrost dirke, ki je bila od leta 2024 v lasti njegovega velikega tekmeca Mathieuja van der Poela (47,80 km/h). A v resnici so največji zmagovalci organizatorji dirke, saj jo je še drugo leto zapored na 2. mestu končal najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. To pomeni, da se bo še vrnil na Pariz – Roubaix, saj prav neosvojene trdnjave zanj predstavljajo motiv drugačne vrste.

Preberi še Nikoli ne obupa(j), nikoli se ne preda(j)

Res mu Belgijci ne privoščijo, strah pred tem, da kolesarsko zgodovino piše na novo, da ruši rekorde njihovih športnih legend, ni nekaj najbolj prijetnega. In to so jasno pokazali z jakostjo aplavza, ob omembi njegovega imena ob prihodu na velodrom v Roubaixu. Tisti namenjen van Aertu je bil izdatnejši, tisti Pogačarju pospremljen tudi z žvižgi.

Pogačar spreminja kolesarstvo

A po drugi strani se je potrebno zavedati, da je športnik s Klanca pri Komendi spremenil kolesarski šport, priganja industrijo da razvija in dela bolje, mehanike, da ne spijo mirno pred dirko, tekmece, da garajo, da bi ohranjali stik z najboljšimi. 

Najboljši kolesar na svetu je stežka skrival razočaranje na obrazu, a zdelo se je, kot da je pogled že usmeril k 124. ponovitvi zloglasnega spomenika.
FOTO: Marko Rebolj

Da je danes ravno zaradi takšnega, kot je on, kolesarstvo zanimivo tistim, ki jim ni bilo nikoli. In še več, njegovi prijatelji, dirkači formule 1, prihajajo na cilj kolesarskih dirk. Na Milano – Sanremo je njegovo zmago v živo videl Carlos Sainz ml., včeraj drugo mesto Ollie Bearman. Dimenzija, ki je bila še tri leta nazaj nepredstavljiva. Kot dejstvo, da bo nekdanji nogometni zvezdnik španske izbrane vrste in Barcelone Andres Iniesta vložil sredstva v ekipo NSN, da bo javno van der Poela podpiral LeBron James ...

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
To je največji test potrpežljivosti, če imate otroke
To je največji test potrpežljivosti, če imate otroke
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: od 1.481,88 do skoraj 2.800 evrov. Zakaj tolikšne razlike?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641