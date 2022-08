Sedaj tudi uradno: Mezgec podaljšal z BikeExchange-Jayco

Jan Tratnik in Luka Mezgec po zadnji etapi letošnje dirke po Franciji.

"S prihodom Dylana Groenewegena v ekipo sem se znašel v precej bolj jasni vlogi. Pomagati enemu izmed najboljših sprinterjev na svetu je hkrati užitek in odgovornost, kar mi je všeč," je ob podaljšanju pogodbe dejal 34-letni Kranjčan.

"Po sedmih letih sodelovanja z GreenEDGE družino se počutim kot doma. Neverjetno je videti vso pozitivno energijo in predanost vsakega posameznika v ekipi," je dodal Mezgec, ki je letos Groenewegnu pomagal do etapnih zmag na dirki po Sloveniji in Franciji.

"Luka je eden najzanesljivejših kolesarjev v naši ekipi in zelo smo veseli, da bo z nami še dve sezoni. Zelo je motiviran in je pomemben del naše prihodnje vizije pri razvoju sprinterske ekipe," je pristavil direktor ekipe Brent Copeland.