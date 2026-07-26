Pogačar za 24UR: Videl sem veliko slovenskih zastav, vsi smo ponosni

Naš novinar Matic Flajšman je uspel po dirki za nekaj trenutkov ujeti pozornost Tadeja Pogačarja. Šampionski Slovenec je bil po veliki zmagi jasno navdušen: "Vsaka zmaga ima svojo težo, nek svoj pomen. Zagotov pa se bo ta zapisali kot ena od lepših. Skupaj z ekipo smo se borili do zadnjega, zelo smo ponosni, na to kar nam je uspelo." V francoski prestolnici je bilo videti ogromno slovenskih zastav, naših državljanov, ki so prišli v Pariz podpreti našega kolesarskega heroja. Slovensko podporo je občutil tudi Pogačar, ki si naslednjega leta podobnih prizorov želi še več: "Videti je bilo veliko slovenskih zastav, sploh v Alpah. Upam, da bo naslednje leto tega še več," je izjavo končal 27-letnik, ki je spisal novo poglavje v zgoodvini slovenskega in svetovnega športa.

Tadej Pogačar FOTO: AP

"Bil je neverjeten dan. Ostal sem brez besed. Vzdušje je bilo res neverjetno," tako so se glasile prve besede Tadeja Pogačarja, ki jih je spregovoril kot petkratni zmagovalec Dirke po Franciji. Slovenec je znova pokoril konkurenco in na koncu slavil z visoko prednostjo. 27-letnik pa ni tujec slavju na največjih kolesarskih odrih. "Vsaka zmaga je posebna, za mano je sedem Tourov. Sedemkrat sem bil na stopničkah, petkrat pa sem zmagal. Prava kolesarska pravljica. Zares neverjetno," je povedal Slovenec, ki je bil tudi v prvi izjavi po velikem slavju skromen, kar smo od njega že vajeni: "Najpomembnejše je, da uživaš v tem, kar delaš, in da si obkrožen z ljudmi, ki te podpirajo. Oni te dvignejo, ko si nizko. Nikoli ne smeš nehati verjeti v svoje sanje."

Na koncu se je poklonil tudi konkurenci, na vprašanje o nastopu na Vuelti pa ni želel odgovoriti: "Vsi na stopničkah so neverjetni. Škoda, da je Jonas odstopil, želim mu čim hitrejše okrevanje, tako kot vsem ostalim, ki so odstopili. Dosegel sem ene sanje, zdaj je čas za naslednje, a pomembno je, da si vzamem čas in procesiram to zmago."