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Kolesarstvo

Pogačar za 24UR: Videl sem veliko slovenskih zastav, vsi smo ponosni

Pariz, 26. 07. 2026 22.02 pred eno minuto 3 min branja 16

Avtor:
M.F. Lu.M
Tadej Pogačar

113. izdaja Dirke po Franciji je znova minila v znamenju neverjetnega Tadeja Pogačarja. Odlični Slovenec je še petič v karieri stopil na najvišjo stopničko najbolj čislane dirke v kolesarskem svetu in dokazal, da mu trenutno ni para. Po koncu spektakla je za nekaj trenutkov stopil tudi pred naš mikrofon. Pogačar je bil v svojem slogu izredno skromen, poudaril pa je tudi pomembnost slovenskih zastav, ki jih je videval.

Naš novinar Matic Flajšman je uspel po dirki za nekaj trenutkov ujeti pozornost Tadeja Pogačarja. Šampionski Slovenec je bil po veliki zmagi jasno navdušen: "Vsaka zmaga ima svojo težo, nek svoj pomen. Zagotov pa se bo ta zapisali kot ena od lepših. Skupaj z ekipo smo se borili do zadnjega, zelo smo ponosni, na to kar nam je uspelo."

V francoski prestolnici je bilo videti ogromno slovenskih zastav, naših državljanov, ki so prišli v Pariz podpreti našega kolesarskega heroja. Slovensko podporo je občutil tudi Pogačar, ki si naslednjega leta podobnih prizorov želi še več: "Videti je bilo veliko slovenskih zastav, sploh v Alpah. Upam, da bo naslednje leto tega še več," je izjavo končal 27-letnik, ki je spisal novo poglavje v zgoodvini slovenskega in svetovnega športa.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

 "Bil je neverjeten dan. Ostal sem brez besed. Vzdušje je bilo res neverjetno," tako so se glasile prve besede Tadeja Pogačarja, ki jih je spregovoril kot petkratni zmagovalec Dirke po Franciji. Slovenec je znova pokoril konkurenco in na koncu slavil z visoko prednostjo. 27-letnik pa ni tujec slavju na največjih kolesarskih odrih.

"Vsaka zmaga je posebna, za mano je sedem Tourov. Sedemkrat sem bil na stopničkah, petkrat pa sem zmagal. Prava kolesarska pravljica. Zares neverjetno," je povedal Slovenec, ki je bil tudi v prvi izjavi po velikem slavju skromen, kar smo od njega že vajeni: "Najpomembnejše je, da uživaš v tem, kar delaš, in da si obkrožen z ljudmi, ki te podpirajo. Oni te dvignejo, ko si nizko. Nikoli ne smeš nehati verjeti v svoje sanje."

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Na koncu se je poklonil tudi konkurenci, na vprašanje o nastopu na Vuelti pa ni želel odgovoriti: "Vsi na stopničkah so neverjetni. Škoda, da je Jonas odstopil, želim mu čim hitrejše okrevanje, tako kot vsem ostalim, ki so odstopili. Dosegel sem ene sanje, zdaj je čas za naslednje, a pomembno je, da si vzamem čas in procesiram to zmago."

Po koncu dirke smo pred naš mikrofon ujeli še enega slovenskega predstavnika na francoski pentlji Mateja Mohoriča, ki je bil poln hvale na račun šampionskega rojaka: "Mislim, da je legendaren. Tadej dokazuje, da je mogoče najboljši kolesar, kar ga je kadarkoli bilo. Ponosen sem, da sem lahko priča temu," je povedal Mohorič, ki bi si osebno želel boljšega Toura.

"Iz osebnega stališča ni bil ravno najboljši tour. Tista gripa po dirki po Dofineju mi je malo ponagajala, ampak čez samo dirko sem se potem nekak počutil boljš in boljš, prišel celo v prave pobegne, kjer bi imel možnost se boriti za etapno zmago. Na koncu nisem imel moči, da bi kroji vrh v tistih dveh etapah, ampak ja, nekaj sem se naučil iz tega. Upam, da bo drugo leto več sreče na moji strani in da še kdaj posežem po etapni zmagi."

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KOMENTARJI16

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asdfghjklč
26. 07. 2026 21.51
BRAVO, Pogi!
Odgovori
0 0
QueenKong
26. 07. 2026 21.43
večina ljudi na svetu katerim je všeč kolesarsko dirkanje občuduje pogačarja,razen naših rogličarjev ki so dobili čir na želodcu po kronometru leta 2020 in se ne morejo in ga morejo in ne morejo p
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+2
2 0
QueenKong
26. 07. 2026 21.45
ozdraviti!
Odgovori
+2
2 0
an2000
26. 07. 2026 21.42
Hvala Tadeju in ostalim športnikom šampionom ki nam polepsate dneve v Sloveniji, ki jo dnevno blatijo nasi politiki...
Odgovori
+1
1 0
Rock8
26. 07. 2026 21.37
Čestitke Tadeju.Izjemno!
Odgovori
+1
1 0
profi
26. 07. 2026 21.26
Slovenci se ne zavedamo,kakšnega šampiona imamo.Zafustriran narod dobesedno.
Odgovori
+3
3 0
lakala28
26. 07. 2026 21.34
Ja, namesto tega smo ponosni na vlado jajota, parlament goljufa stevota in podporo patološkega lažnivca logarčka. Nacionalna grozljivka. Tadeju pa poklon do tal in spoštovanje ob vpis v knjigo zgodovinskih dosežkov. Upam ,da pride tudi presežek. Mislim, da je prilika za to.
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-1
2 3
janezdollar
26. 07. 2026 20.47
Doping…
Odgovori
-7
2 9
poper00
26. 07. 2026 21.18
Pusti ga in boljše ti bo.
Odgovori
-2
0 2
Tima123
26. 07. 2026 21.18
Fuj te bodi!
Odgovori
+2
3 1
Tima123
26. 07. 2026 21.19
Da te ni sram!
Odgovori
+2
3 1
Tima123
26. 07. 2026 21.20
Prodaš?
Odgovori
+2
3 1
radar
26. 07. 2026 21.25
Janez na dan z dokazi... zgleda da vec kot ostali... Bravo Pogacar.
Odgovori
+3
3 0
QueenKong
26. 07. 2026 21.32
ne cvili!
Odgovori
+1
1 0
periot22
26. 07. 2026 21.48
janez ne sodi drugih po sebi!
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0 0
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