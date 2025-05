Sedeži v prvi vrsti med griči 'slovenske Toskane'

Čeprav ura ni bila niti še enajst, kar je pomenilo, da kolesarjev še vsaj pet ur ne bo mimo, so se Brda že pospešeno polnila. Številni so pohiteli, da bi prehiteli cestno zaporo, ki bo ob 13. uri odrezala celotno območje. V Dobrovem so že preizkušali ozvočenje na velikem odru, dopoldanske kave so obljubljale, da bodo pester dan pomagale držati pokonci. Pred navijači je bil še ves dan čakanja na tistih nekaj dragocenih sekund, ko bo kolesarska karavana Gira d'Italia švignila mimo.

Izza mize pravkar vstane okrepčana družba iz Slovenskih Konjic, ki je svoj avtodom že v petek parkirala v kampu Brda, v soboto zjutraj pa so sedli na kolesa in se zapeljali po Brdih, kjer so ugotavljali, kje bi bil najboljši položaj za navijanje.

Za krepčanje služi tudi vaška pekarna, kjer se pohvalijo, da je pri njih že jedel tudi kolesarski šampion Primož Roglič. "Rogljičke," se ponosno nasmehnejo.

Rožnata pena in večinoma slovenski gostje

V dogajanje so se sicer vključili tudi briški gostinci, ki so se povezali v pripravo t. i. Giro krožnika. Nosil je enotno poimenovanje, čeprav ga je vsak pripravil po svojem navdihu, pogoj je bil le, da je na njem nekaj rožnate barve, ki je barva Gira. "Domači krompirjevi njoki, ki jim v šali rečemo M&M's, saj so večbarvni. Zeleni so s čemažem, rumeni z žafranom, rožnati s sokom rdeče pese. Postreženi so z ragujem domače klobase, okus oplemenitijo česnova krema, olje črnih oliv in rdeča pesa, kot pika na i pa je na vrhu še sok rdeče pese, ki je seveda rožnate barve," našteva Katja Kabaj Morel.

"Dogodek je pritegnil predvsem Slovence. Je tudi nekaj tujcev, ampak oni so na ta dan morda tukaj bolj po naključju, Slovenci pa so to že vnaprej vedeli in so rezervirali, številni tudi sami kolesarijo. Končno jim je naklonjeno tudi vreme, saj je bil maj doslej tak, kot ga običajno nismo vajeni – dež, nizke temperature, toča," pravi briška gostiteljica.

Piknikovanja in kartanje pod marelico

Ob cesti, ki iz Dobrovega vodi proti Šmartnemu, je še bolj živahno. Med Slovence, parkirane ob cesti, so pomešani tudi Italijani. "Zjutraj smo se pripeljali v Brda in iskali nek prostor, hišni gospodar nam je dovolil, da se utaborimo na njegovi zemlji, potem pa je potegnil trak," zadovoljno pripovedujejo Bruno, Alfio, Paolo.

Svoja imena imajo napisana tudi na plastičnih kozarčkih, postavljenih na mizo pod oranžnim senčnikom, ki se že zdaj šibi od suhomesnatih dobrot, pravkar pa segrevajo tudi mali plinski žar in iz vrečke jemljejo klobase. Navijaški pikniki čakajo tudi družbe iz Novega mesta, Kranja, Laškega, ki so v naslednjih ovinkih prav tako parkirale svoje avtomobile in avtodome. Že ure in ure pred prihodom tekmovalcev glasno spodbujajo tudi rekreativne kolesarje, ki se jih je v soboto v Brda podalo malo morje.

Kosilo sta s seboj prinesla tudi brat in sestra Silvia in Andrea, vendar sta se umaknila stran od navijaškega trušča. Hladilno torbo sta uporabila kot mizo, na katero sta razgrnila časopise in tako dobila ravno podlago za kartanje. Njuno spokojno kratkočasenje pod briško marelico v Kojskem je pritegnilo tudi našo pozornost.

95-letna domača navijačica

Precej bolj glasna je družba domačinov, ki so se skupaj s prijatelji iz Kopra odločili za skupinsko zabavo na enem izmed tamkajšnjih dvorišč. Poskrbeli so tako za grla kot želodčke, iz enega lonca je dišal brodet, iz drugega se je kadil golaž.

Obišče jih tudi nasmejana soseda, kar 95-letna gospa Emilija, ki jo veseljaki opisujejo kot nadvse čilo in živahno. In res je polna energije, ko že težko čaka popoldanski vrhunec dogajanja v Brdih. Obisk je sicer dobila tudi sama, saj je Aljaž iz Maribora pripeljal Emilijino dolgoletno prijateljico, svojo babico Trudo.

Sprej za Rogliča

Popoldanske ure so že tukaj in treba je pripraviti teren. Otroci zavzeto rišejo s kredami po asfaltu, Urška iz Radovljice pa si na najvišji točki 14. etape Gira, na gorskem cilju pri vasi Gonjače, pomaga z rožnatim sprejem. Je velika kolesarska navdušenka, ki obiskuje vse znane kolesarske dirke, odšla je tudi na začetek letošnjega Gira v Albaniji. "Zdaj si dajem duška s sprejem, saj ga na letalo ne jemljem, takrat pišem s kredami, ampak tisto se manj vidi in se hitreje izbriše," se smeji, ko potrese pločevinko in upa, da ji bo ostalo še dovolj barve za Jana (Tratnika) in Matevža (Govekarja).

Na razglednem stolpu in v viseči mreži tovornjaka

Še višje nad Gonjačami se dviguje tudi razgledni stolp, po katerega zavitih stopnicah so v soboto odsopihali številni navijači. Denimo Žalčani, ki so parkirali v Solkanu in v Brda prikolesarili po strmi poti čez Sabotin. Ali pa razposajena družba iz okolice Ljubljane, ki je ogled Gira združila z Žanovo fantovščino. "Prišli smo pogledat, kje imamo avto," se smejijo, ko se ozirajo po gričih pod seboj. "Tamle, pri gospe Mariji. Smo že začeli obračati, pa nam je dovolila, da parkiramo kar pri njej na dvorišču," je tudi njih navdušila gostoljubnost Bricev, ki so prišleke ves dan sprejemali z odprtimi rokami.

Medtem delavci Gira spodaj v parkiranem tovornjaku poležavajo v visečih mrežah in čakajo, da bo šla karavana mimo, da bodo lahko začeli nemudoma pospravljati postavljene ograje.

Srečamo sorodnike vodilnega

Kolesarje že težko čakajo tudi navijači v mehiških barvah. A ti niso "navadni" Mehičani, pač pa so sorodniki vodilnega v skupnem seštevku Gira, Isaaca del Tora. "Mi smo njegovi strici in tete, mama in brat pa ga čakata spodaj. Nam pa je tukaj gor prelepo, tudi sami imamo doma vinarijo, zato se tukaj počutimo kot doma," se navdušujejo nad slavnim slovenskim vinorodnim okolišem.

Idilični briški pogledi in razgledi

Čarobne pokrajine, ki ji pravijo tudi "briška" ali "slovenska Toskana", pa niso občudovali le tujci, ampak tudi domači navijači – tudi tisti, ki so v Brdih že večkrat bili. V Brdih je pač tako, da lahko le sediš in zreš v daljavo, pa to opišeš kot popoln dan.

Kolesarji v Brdih prehiteli dež

A piko na i so seveda dali tisti, zaradi katerih so ljudje tako množično sploh prišli na skrajni zahod Slovenije, s katerega se lahko zre tudi v Italijo. Ura se je bližala četrti, ljudje so napeto zrli v telefone in v neposrednem prenosu spremljali, kako daleč je karavana. V Šmartnem so pobirali stave, ali bodo prej prišli kolesarji ali nevihta.

Prej so prišli kolesarji. Po zaviti cesti jih je pospremilo glasno navdušenje zbrane množice na obeh straneh, čeprav je bilo navijačem seveda žal, da jih niso pričakali težji vzponi, zaradi katerih bi seveda upočasnili, tako pa so le švignili mimo. "Kratko, a sladko," so skomignili z rameni, vendar srečni, saj so s seboj nazaj domov odnesli pisane vtise s celotnega dne.

Cilj tokratne etape Gira je bil ob vznožju Brd, v Novi Gorici, kjer je kolesarje v mestu prav tako pričakala ogromna množica navijačev.

Brda je v formaciji preletela še italijanska skupina Frecce Tricolori, ki velja za eno najbolj znanih vojaških akrobatskih skupin in ponos italijanskega vojaškega letalstva.

