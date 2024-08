Van Aertu etapa, Roglič pridobil šest sekund

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cilj edinega kategoriziranega vzpona Alto del 14% druge kategorije je bil slabih 30 kilometrov pred ciljem. Favoriti za skupni seštevek so na vrhu sprintali za odbitne sekunde, najhitrejši pa je bil Primož Roglič, ki je tako pridobil šest sekund. Za štiri sekunde je svoj zaostanek zmanjšal drugi Sepp Kuss, dve sekundi pa je pridobil Richard Carapaz. Roglič sedaj za O'Connorjem zaostaja 4:45, tretji je Joao Almeida (+4:59).

Etapa je bila večji del povsem nezanimiva. V ospredju je bil le en domači ubežnik, ki ga je glavnina ujela pred edinim kategoriziranim klancem. Nanj je sprva pospešila ekipa Visma-Lease a Bike in se skušala znebiti nekaterih sprinterjev, nato pa je na čelo prišla Rogličeva ekipa in do vrha razredčila vodilno skupino. A Kisovčanu je hitro zmanjkalo pomočnikov, vseeno pa je na vrhu zanesljivo osvojil šest bonifikacijskih sekund.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih kilometrih, potem ko je razredčena skupina najprej ujela Španca Marca Solerja, ki je napadel na vrhu vzpona in bežal okoli 15 km. Nato je poskusil še en kolesar UAE Team Emirates Pavel Sivakov, a ga je skupina z Rogličem ujela v zadnjih nekaj 100 m.

Na koncu je o zmagovalcu odločal ciljni sprint, kjer je bil znova najhitrejši Wout van Aert. Drugi je bil Čeh Mathias Vaček, tretji pa Španec Pau Miquel Delgado. Za Belgijca je bila to 48. zmaga v karieri. Po Španiji je dobil tudi tretjo etapo, tokrat pa v zaključku ni imel preveč dela, saj v prvi skupini zaradi močnega ritma na edinem kategoriziranem klancu ni bilo izrazitih sprinterjev. Roglič je bil na koncu 18.