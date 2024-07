Šef Pogačarjeve ekipe UAE: Tadeju ne bom dovolil nastopiti na Vuelti

Dvojček Giro - Tour je nazadnje leta 1998 uspel Marcu Pantaniju, slovenski as pa lahko v nedeljo postane sedmi kolesar z omenjenim dosežkom. Vendarle pa Pogačar ne bo mogel napasti zmage na zadnji veliki tritedenski dirki po Španiji. Šef njegove ekipe Mauro Gianetti je namreč zavrnil vsa namigovanja o prisotnosti Slovenca na Vuelti.

"Nastop na Vuelti absolutno ne pride v poštev. Tadeju ne bom dovolil, da nastopi na Vuelti. Je izjemna oseba, veliki šampion, a je iz krvi in mesa, naša odgovornost pa je, da skrbimo zanj ter njegovo prihodnost. Na nas in na kolesarstvu, ki ima na njegov račun v svojih vrstah vrhunskega in popularnega kolesarja, je, da pazimo nanj," je odločno pojasnil Gianetti.