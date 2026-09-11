Šef Rogliča: Če bi Primožu rekel, da je konec, bi me vrgel z avtobusa

"Če bi zdaj stopil na avtobus in rekel Primožu Rogliču – 'konec je, čestitke za osvojeno drugo mesto', bi me skoraj gotovo vrgel z avtobusa," je po četrtkovem kronometru razmišljanje v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe slikovito predstavil njen športni direktor Sven Vanthourenhout. Opozoril je, da je pred petkovim ciljem v Granadi še veliko dirkanja, po 18 etapah in četrtkovem kronometru pa so kolesarji utrujeni, zato so možna še kakšna presenečenja. "Etapi v petek in soboto sta zelo težki. Vožnja na čas je tekmovalcem veliko vzela, nekateri kolesarji se ne bodo regenerirali pravočasno za gore," je Belgijec razmišljal v četrtek in dodal: "Pred kronometrom smo govorili, da bodo zadnji trije dnevi pred Granado odločilni. Kronometer je bil prvi od treh. Po njem bomo nocoj zadeve preučili in se odločili, kakšen pristop ubrati."

Enric Mas je doslej v gorskih etapah blestel in praviloma povečeval svojo prednost. Tudi z vožnjo na kronometru je član Movistarja zgolj še enkrat potrdil, da je v življenjski formi. Za predstavo mu je čestital tudi štirikratni zmagovalec španske pentlje Roglič, ki je zase ocenil, da je v kronometru prikazal, kar je hotel. Enako so ocenili tudi v ekipi, ki pa je pričakovala večjo razliko z Masom. "Primož je dobro odpeljal kronometer. Mi smo zelo zadovoljni s Primoževo vožnjo, zato je Masu preprosto treba čestitati," je dejal Vanthourenhout. Po podatkih vodje razvoja v ekipi Dana Bighama je Roglič kronometer odpeljal hitreje od simulacij, ki so jih pripravili na podlagi zgodovinskih podatkov. Po teh je bil sedem sekund hitrejši.

Primož Roglič FOTO: Profimedia

Po vseh predvidevanjih bi s tem moral pridobiti več časa, če Mas ne bi bistveno prehitel simulacij. Za koliko jih je, Bigham ni želel povedati, a iz izjav športnega direktorja je jasno, da ne za malo. "Smo pričakovali več? Ja, na papirju vsekakor in v normalnih pogojih. A hkrati smo vedeli, da je Mas v odlični formi," je dodal Vanthourenhout. In koliko je možnosti, da bi Španec v zadnjih dveh gorskih etapah ob takšni formi vendarle pokazal kakšen znak šibkosti? Po mnenju Bighama malo: "Verjetno se ne bo veliko spremenilo glede na to, kar smo videli doslej. Seveda upaš na najbolje, a podatki kažejo svoje."

Vodilni v skupnem seštevku Dirke po Španiji Enric Mas. FOTO: Profimedia

Tudi po mnenju Vanthourenhouta je Mas samo še enkrat potrdil, da je v življenjski formi. "Pred kronometrom je bilo na njem veliko pritiska. Vedno je vprašanje, kako se nekdo odzove v takšnih okoliščinah. Odzval se je odlično, zato mu je treba čestitati."