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Kolesarstvo

Šef Rogliča: Če bi Primožu rekel, da je konec, bi me vrgel z avtobusa

Jerez, 11. 09. 2026 11.44 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
R.S. STA
Primož Roglič

Slovenski kolesar Primož Roglič je v boju za skupno zmago na dirki po Španiji v vožnji na čas proti vodilnemu Enricu Masu pridobil, a nadoknadil zgolj četrtino zaostanka. V Rogličevi ekipi priznavajo, da bo ob Špančevi formi v andaluzijskih hribih težko nadoknaditi 1:37 minute, a se tudi zaradi Rogličevega odločnega značaja ne smejo predati.

"Če bi zdaj stopil na avtobus in rekel Primožu Rogliču – 'konec je, čestitke za osvojeno drugo mesto', bi me skoraj gotovo vrgel z avtobusa," je po četrtkovem kronometru razmišljanje v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe slikovito predstavil njen športni direktor Sven Vanthourenhout. Opozoril je, da je pred petkovim ciljem v Granadi še veliko dirkanja, po 18 etapah in četrtkovem kronometru pa so kolesarji utrujeni, zato so možna še kakšna presenečenja.

"Etapi v petek in soboto sta zelo težki. Vožnja na čas je tekmovalcem veliko vzela, nekateri kolesarji se ne bodo regenerirali pravočasno za gore," je Belgijec razmišljal v četrtek in dodal: "Pred kronometrom smo govorili, da bodo zadnji trije dnevi pred Granado odločilni. Kronometer je bil prvi od treh. Po njem bomo nocoj zadeve preučili in se odločili, kakšen pristop ubrati."

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Enric Mas je doslej v gorskih etapah blestel in praviloma povečeval svojo prednost. Tudi z vožnjo na kronometru je član Movistarja zgolj še enkrat potrdil, da je v življenjski formi. Za predstavo mu je čestital tudi štirikratni zmagovalec španske pentlje Roglič, ki je zase ocenil, da je v kronometru prikazal, kar je hotel.

Enako so ocenili tudi v ekipi, ki pa je pričakovala večjo razliko z Masom. "Primož je dobro odpeljal kronometer. Mi smo zelo zadovoljni s Primoževo vožnjo, zato je Masu preprosto treba čestitati," je dejal Vanthourenhout. Po podatkih vodje razvoja v ekipi Dana Bighama je Roglič kronometer odpeljal hitreje od simulacij, ki so jih pripravili na podlagi zgodovinskih podatkov. Po teh je bil sedem sekund hitrejši.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Po vseh predvidevanjih bi s tem moral pridobiti več časa, če Mas ne bi bistveno prehitel simulacij. Za koliko jih je, Bigham ni želel povedati, a iz izjav športnega direktorja je jasno, da ne za malo. "Smo pričakovali več? Ja, na papirju vsekakor in v normalnih pogojih. A hkrati smo vedeli, da je Mas v odlični formi," je dodal Vanthourenhout. In koliko je možnosti, da bi Španec v zadnjih dveh gorskih etapah ob takšni formi vendarle pokazal kakšen znak šibkosti? Po mnenju Bighama malo: "Verjetno se ne bo veliko spremenilo glede na to, kar smo videli doslej. Seveda upaš na najbolje, a podatki kažejo svoje."

Vodilni v skupnem seštevku Dirke po Španiji Enric Mas.
Vodilni v skupnem seštevku Dirke po Španiji Enric Mas.
FOTO: Profimedia

Tudi po mnenju Vanthourenhouta je Mas samo še enkrat potrdil, da je v življenjski formi. "Pred kronometrom je bilo na njem veliko pritiska. Vedno je vprašanje, kako se nekdo odzove v takšnih okoliščinah. Odzval se je odlično, zato mu je treba čestitati."

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Tako se zdi, da so sanje o peti skupni zmagi na Vuelti za Rogliča bolj ali manj neuresničljive. A Zasavec, ki je v svoji karieri že spisal svoj delež preobratov, še ni rekel zadnje. "V ekipi bomo naredili vse. Šli bomo dan za dnem, jaz bom dal vse od sebe, potem bomo pa videli, kaj to pomeni v rezultatskem smislu," je v četrtek razmišljal 36-letni slovenski as.

kolesarstvo Sven Vanthourenhout primož roglič

Zahtevna gorska etapa nova priložnost za Rogliča

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Voyager3000
11. 09. 2026 13.20
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-1
1 2
24KURnik
11. 09. 2026 13.21
Na kavču?
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
11. 09. 2026 13.07
Tudi brez tega bi te vrgel.
Odgovori
+0
1 1
24KURnik
11. 09. 2026 13.13
Haha res je čeprav ne deluje... Vedno vse za ekipo in potem ga po pasje. Škoda da se je tako pustil skozi ta leta. Upam da ima vsaj ful keša v zameno za to kar se mu je dogajalo 2020-2026
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0 0
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