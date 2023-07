Šef Teama Emirates: Pogačar je utrujen, ne bolan

Mauro Gianetti je tudi odločno zavrnil ugibanja o tem, da bi v ekipi razmišljali o odstopu dvakratnega zmagovalca Toura v letih 2020 in 2021. "To ne bi bilo v Tadejevem slogu," je bil jasen.

Podobno je pred današnjim startom nakazal Tadej Pogačar, ki sicer niti po včerajšnji etapi niti pred startom današnje etape ni dajal izjav slovenskim novinarjem. Na predstavitvi ekip je na odru za prireditelje na kratko sporočil: "Še smo tu, še stojimo."

Gianetti je medtem dejal, da v ekipi po razpletu sredine etape, ko je 24-letnik s Klanca pri Komendi močno povečal zaostanek za vodilnim v skupni razvrstitvi Dancem Jonasom Vingegaardom, iščejo pozitivne plati za naprej.

"Da je Tadeju včeraj uspelo omejiti izgube tako, da je ostal na drugem mestu, je izjemno. On je trpel na Col de la Loze. To je najslabša točka, da doživiš krizo. Gre za izjemno težak vzpon z velikim naklonom. Ohraniti drugo mesto glede na vse, kar se je dogajalo, ko ni mogel jesti in nadomestiti energije, to je velik dosežek."