Segaert v ključnih trenutkih ohranil mirne živce za etapno zmago

Drugo mesto je zasedel njegov rojak Toon Aerts, tretje pa Urugvajec Guillermo Silva. V skupnem seštevku še vedno vodi Segaertov moštveni kolega, Portugalec Afonso Eulalio, ki je v 12. etapi prednost celo povečal, saj se je kot edini odločil sprintati na vmesnem cilju, tako da si je priboril šest bonifikacijskih sekund in prednost pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegaardom dvignil na 33 sekund.

Etapa, ki se je začela v Imperii in je bila dolga 175 kilometrov, je vsebovala dva kategorizirana vzpona tretje kategorije, ki nista nudilo možnost za resen napad, kljub temu pa je naredila selekcijo. Tako so še pred odpadli nekateri glavni kandidati za zmago v sprintu na čelu z najboljšim po točkah Francoz Paul Magnier in njegov največji konkurent za zmago v tej razvrstitvi Jonathan Milan. V zadnjih kilometrih, ki so bili razgibani, proga je bila večji del speljana navzgor, ni manjkalo poskusov napadov. Najprej sta si nekaj prednosti priborila Jack Haig in Ben Turner, nato pa še Giulio Ciccone in Igor Arrieta, a uspel je zadnji napad 23-letnega Segaerta, ki je tudi odličen kronometrist in je to izkoristil.

Predvsem pa je izkoristil neodzivnost skupine, kateri so ritem so narekovali kolesarji ekipe Visma Lease a bike. Lovljenje nanj se je nato začelo prepozno, skupina ga ni mogla več ujeti, tako da se je veselil četrte zmage in druge v svetovni seriji, pred tem je bil leta 2024 najboljši v etapi Renewi Toura. "Ta napad sem načrtoval že včeraj zvečer. Etapa se je odvijala odlično, na vzponu je bil močan ritem, nekateri iz sprinterskih ekip so odpadli, nekateri so se pri pomoči kapetanom utrudili. Ko so bili vsi meji z močmi, je bila moja priložnost, dal sem vse od sebe in uspelo mi je. To je prva zmaga na italijanskih dirkah v članski kategoriji, sem pa veliko vozil tu na dirkah mlajših kategorij, nosil tudi majico vodilnega na Giru naslednje generacije. Ampak današnja zmaga je nekaj neverjetnega. Pa še Afonso še naprej nosi rožnato majico. Res je za nas dirka zelo uspešna," je bil po zmagi zadovoljen Belgijec.

Kolesarstvo, dirka po Italiji, izidi 12. etape (Imperia - Novi Ligure, 175 km):