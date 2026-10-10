Seixas najmlajši zmagovalec prestižne enodnevne klasike

Paul Seixas je v svojem tretjem nastopu na eni od največjih petih enodnevnih klasik zabeležil prvo zmago. Slovencu Tadeju Pogačarju, zmagovalcu zadnjih petih izdaj Lombardije, je do prve zmage na spomenikih uspelo priti v četrtem poskusu (Liege 2021). "Noro je. Še vedno nisem dojel. Vse je bilo popolno. V ekipi so opravili sijajno delo in pritiskali še bolj, kot smo pričakovali. Imel sem sijajne noge in naredil razliko. Morda je bilo prezgodaj, a osredotočil sem na na strme dele in do konca odpeljal, kot bi bil na kronometru," je za organizatorje dejal najmlajši udeleženec letošnje dirke.

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"Nisem veliko slišal po radijski zvezi. Do konca zadnjega klanca si nisem privoščil razmišljanja o zmagi, šele na vrhu sem začel verjeti. Tudi na spustu nisem tvegal preveč, da ne bi prišlo do kakšne nevšečnosti," je še dodal mladi Francoz. Z 20 leti in 16 dnevi je postal najmlajši zmagovalec v 121-letni zgodovini dirke odpadajočega listja, skupno pa četrti najmlajši zmagovalec katere od petih največjih enodnevnih preizkušenj. Mlajši so bili le Belgijci Victor Fastre (Liege 1909) z 18 leti in 362 dnevi, Georges Ronsse (Liege 1925) z 19 leti in 102 dnevoma ter Rik Van Steenbergen (Flandrija 1944) z 19 leti in 206 dnevi. Letos je Seixas že zabeležil drugo mesto na dirki Liege-Bastogne-Liege, kjer je zaostal le za Pogačarjem. Slednji je dobil tri od letošnjih petih spomenikov (Milano-Sanremo, Flandrija), medtem ko je bil na Pariz-Roubaixu najboljši Belgijec Wout Van Aert, ki je v sprintu premagal Pogačarja.

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Dvajsetletni Francoz, ki se je vseh tekmecev na tempo otresel 18 km pred koncem na najtežjem klancu Civiglio (4,1 km/9,8 %), je ciljno črto prečkal 48 sekund pred Špancem Enricom Masom in dobro minuto pred domačinom Giuliom Cicconejem. Sprint za četrto mesto je dobil Belgijec Remco Evenepoel, eden glavnih favoritov za današnjo zmago. Slovenci niso bili v ospredju. Primož Roglič je iz vodilne skupine na svoji zadnji dirki za Red Bull-BORA-hansgrohe izpadel okoli 28 km pred ciljem in ciljno črto prečkal na 68. mestu z zaostankom 9:08 minute. Prvič je na spomenikih nastopil tudi 20-letni Novomeščan Jakob Omrzel in končal mesto pred Rogličem, zaostal pa je 8:52 minute. Medtem je Domen Novak opravljal delo pomočnika v ekipi emiratov, a slednji brez Pogačarja niso nadaljevali niza zmag po Lombardiji. Razočaral je predvsem Mehičan Isaac del Toro, na koncu 28. Po začetnem protestu zavoljo varnosti na dirkah je v prvih 40 km kot vselej potekala bitka za vzpostavitev primerne ubežne skupine. To je sestavljalo 14 kolesarjev, med njimi pa ni bilo imen, ki bi lahko kljubovala ritmu zasledovalcev z glavnimi favoriti. Ekipe teh so že do vrha klanca Madonna del Ghisallo (8,6 km/5,3 %) zaostanek zmanjšale na okoli dve minuti. Roglič je v nadaljevanju stik izgubil na klancu San Fermo d'Battaglia (2,7 km/7,2 %), v skupini najboljših pa je ostalo le še okoli 25 kolesarjev in lovilo zadnjih šest ubežnikov. Na najtežjem vzponu je napadel Seixas in se v enakomernem ritmu v naslednjem kilometru znebil vseh tekmecev. Mladi Francoz je na Lombardijo prišel po razočaranju na SP v Montrealu in odpovedi EP v Sloveniji, v Comu pa je zabeležil največjo od skupno osmih zmag v karieri.

Dirka po Lombardiji, končni vrstni red:

1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 5:49:28 2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 0:48 3. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 1:05 4. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:20 5. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates-XRG) isti čas 6. Tom Pidcock (VBr/Pinarello-Q36,5) 7. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) 8. Christian Scaroni (Ita/XDS Astana) 9. Filippo Zana (Ita/Soudal Quick-Step) 10. Mathys Rondel (Fra/Tudor Pro) ...

67. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorious) 8:52

68. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 9:08