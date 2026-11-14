'Če bi mi kdo pred sezono napovedal vse to, mu ne bi verjel'

Seixas je letos postal najmlajši zmagovalec dirke po Lombardiji, na svojem prvem nastopu na dirki po Franciji pa je zasedel četrto mesto. Med drugim je slavil tudi na etapni dirki po Baskiji in enodnevni klasiki Valonska puščica, obakrat na ravni svetovne serije. Francoz, ki je 20 let dopolnil septembra, je z zmago na dirki po Lombardiji postal četrti najmlajši zmagovalec enega od petih kolesarskih spomenikov. Bil je več kot dve leti mlajši od Tadeja Pogačarja in olimpijskega prvaka Remca Evenepoela, ko sta Slovencu in Belgijcu pripadli zmagi na dirki Liege-Bastogne-Liege v letih 2021 oziroma 2022. Tudi legendarni Eddy Merckx je bil ob zmagi na Milano-San Remo leta 1966 260 dni starejši od Seixasa. "Če bi mi pred začetkom sezone kdo napovedal, da bom letos dosegel vse to, mu ne bi verjel," je na Japonskem, kjer bo nastopil na kriteriju v Saitami, povedal Francoz. "Še vedno napredujem, saj sem mlad. Zato niti ne vem, kaj vse se lahko zgodi. Vem, da lahko napredujem, a tudi vsi drugi se izboljšujejo," je dodal.

Paul Seixas FOTO: AP

Seixas je bil kljub izjemni sezoni v igri še za več. Na veliki nagradi Montreala ga je v sprintu premagal Mehičan Isaac del Toro, na svetovnem prvenstvu pa je v zadnjih kilometrih dobil krče, ko je bil še v boju za kolajno, in končal na 15. mestu. Mladi Francoz, ki slovi po mirnem značaju, porazov ne jemlje pretirano osebno. "Včasih izgubiš, a nič hudega. Naslednje jutro se zbudiš in si rečeš, v redu, to je za mano. Gledam naprej, ne nazaj. Tudi ko sem zmagal na Lombardiji, se ob začetku prihodnje sezone ne bom oziral na to zmago," je pojasnil. Pravi, da po odmevnih zmagah čuti več spoštovanja drugih kolesarjev, vendar se odnosi v glavnini po njegovem mnenju niso spremenili. "Lahko si največji zvezdnik v glavnini ali pa povsem običajen tekmovalec, med nami bi bilo vse enako. To je dobro, saj ne mislim, da bi morali biti drugi previdnejši, če si najboljši na svetu. Na dirki smo vsi enaki," je dejal. Njegov tekmovalni program za prihodnje leto še ni določen. Seixas pa ne skriva, da je njegova največja dolgoročna želja zmaga na dirki po Franciji. Na vprašanje, ali bi lahko največjo kolesarsko dirko na svetu osvojil že leta 2027, je odgovoril: "Glede na to, kar sem pokazal letos, Toura še ne morem dobiti. Ne moremo pa vedeti, kaj se bo zgodilo, zato bom poskušal napredovati in potem bomo videli. Mislim, da je to bolj dolgoročen cilj."

Izziv za Pogačarja v prihodnjih letih