Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

'Če bi mi kdo pred sezono napovedal vse to, mu ne bi verjel'

Saitama, 14. 11. 2026 10.43 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Paul Seixas

Francoski kolesarski zvezdnik Paul Seixas komaj verjame, kaj vse je dosegel v prelomni sezoni, a kljub izjemnim uspehom ne namerava počivati na lovorikah. 20-letnik je tekmecem poslal jasno sporočilo: "Vedno si želim še več."

Seixas je letos postal najmlajši zmagovalec dirke po Lombardiji, na svojem prvem nastopu na dirki po Franciji pa je zasedel četrto mesto. Med drugim je slavil tudi na etapni dirki po Baskiji in enodnevni klasiki Valonska puščica, obakrat na ravni svetovne serije.

Francoz, ki je 20 let dopolnil septembra, je z zmago na dirki po Lombardiji postal četrti najmlajši zmagovalec enega od petih kolesarskih spomenikov.

Bil je več kot dve leti mlajši od Tadeja Pogačarja in olimpijskega prvaka Remca Evenepoela, ko sta Slovencu in Belgijcu pripadli zmagi na dirki Liege-Bastogne-Liege v letih 2021 oziroma 2022. Tudi legendarni Eddy Merckx je bil ob zmagi na Milano-San Remo leta 1966 260 dni starejši od Seixasa.

"Če bi mi pred začetkom sezone kdo napovedal, da bom letos dosegel vse to, mu ne bi verjel," je na Japonskem, kjer bo nastopil na kriteriju v Saitami, povedal Francoz.

"Še vedno napredujem, saj sem mlad. Zato niti ne vem, kaj vse se lahko zgodi. Vem, da lahko napredujem, a tudi vsi drugi se izboljšujejo," je dodal.

Paul Seixas
Paul Seixas
FOTO: AP

Seixas je bil kljub izjemni sezoni v igri še za več. Na veliki nagradi Montreala ga je v sprintu premagal Mehičan Isaac del Toro, na svetovnem prvenstvu pa je v zadnjih kilometrih dobil krče, ko je bil še v boju za kolajno, in končal na 15. mestu.

Mladi Francoz, ki slovi po mirnem značaju, porazov ne jemlje pretirano osebno. "Včasih izgubiš, a nič hudega. Naslednje jutro se zbudiš in si rečeš, v redu, to je za mano. Gledam naprej, ne nazaj. Tudi ko sem zmagal na Lombardiji, se ob začetku prihodnje sezone ne bom oziral na to zmago," je pojasnil.

Pravi, da po odmevnih zmagah čuti več spoštovanja drugih kolesarjev, vendar se odnosi v glavnini po njegovem mnenju niso spremenili. "Lahko si največji zvezdnik v glavnini ali pa povsem običajen tekmovalec, med nami bi bilo vse enako. To je dobro, saj ne mislim, da bi morali biti drugi previdnejši, če si najboljši na svetu. Na dirki smo vsi enaki," je dejal.

Njegov tekmovalni program za prihodnje leto še ni določen. Seixas pa ne skriva, da je njegova največja dolgoročna želja zmaga na dirki po Franciji.

Na vprašanje, ali bi lahko največjo kolesarsko dirko na svetu osvojil že leta 2027, je odgovoril: "Glede na to, kar sem pokazal letos, Toura še ne morem dobiti. Ne moremo pa vedeti, kaj se bo zgodilo, zato bom poskušal napredovati in potem bomo videli. Mislim, da je to bolj dolgoročen cilj."

Izziv za Pogačarja v prihodnjih letih

Seixasova hitra uveljavitev je še dodatno razplamtela razprave o tem, kdo bi lahko v prihodnjih letih ogrozil prevlado slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja.

Francoz je letos na dirki Strade Bianche in klasiki Liege-Bastogne-Liege končal za Pogačarjem, na Touru pa je ob debiju zasedel četrto mesto, skoraj 12 minut za zmagovalcem iz Slovenije.

Seixas je tako že pokazal, da se lahko kosa z najboljšimi, vendar je Pogačar v letošnjih neposrednih obračunih še ohranil premoč. Obetavni Francoz bo v prihodnjih sezonah eden kolesarjev, ki bi lahko slovenskemu asu predstavljali vse resnejši izziv. Primerjave z njim so razumljive, a Seixas se zaveda, da ga čaka še veliko dela.

V prostem času se rad odpravi na pohode in hodi v hribe, na svojem prvem obisku Japonske pa uživa v kolesarskem dogajanju ob koncu sezone. Tudi vse večja prepoznavnost ga ne skrbi. Najboljši način za spopadanje z njo je po njegovem mnenju to, da ostane naraven in iskren.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
seixas

Tajvan kot zadnja postaja ali kraj podpisa nove pogodbe?

24ur.com Tresla se je gora, rodila se je miš: LeBron ni sprejel velike odločitve
Moskisvet.com Tim Marovt, fant, ki je postal hrom, a shodil: Odnehamo lahko v vsakem trenutku, če pa hočemo zmagati, se ne smemo nikoli predati
24ur.com Quartararo trdi, da ni napredka, Yamahini šefi pa vzhičeni po testiranjih
24ur.com 'Mnogi si tega ne upajo izreči, jaz pa bom. On je najboljši vseh časov'
24ur.com Debitant Samar: Ko začneš igrati, trema izgine
24ur.com Iskreni Pogačar ni skrival razočaranja: Upal sem, da bom danes v rumenem
24ur.com 'Ne vem, če imam dovolj besed. Pero je to, kar si vsi želijo'
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Zato so lesene igrače odlične za otroke
Zato so lesene igrače odlične za otroke
zadovoljna
Portal
Spoznala je natakarja, nato kupila enosmerno vozovnico in odpotovala v Grčijo
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Viralno krilo, ki ga vidimo praktično na vsakem koraku
Viralno krilo, ki ga vidimo praktično na vsakem koraku
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
vizita
Portal
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
"Nočem biti nikomur v breme": stavek, za katerim se lahko skriva globoka osebna stiska
"Nočem biti nikomur v breme": stavek, za katerim se lahko skriva globoka osebna stiska
cekin
Portal
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
dominvrt
Portal
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
okusno
Portal
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
voyo
Portal
Okus strasti
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Jaz sem Frenk
Jaz sem Frenk
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083