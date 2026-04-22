Kolesarstvo

Seixas upravičil vlogo favorita na Valonski puščici

Liege, 22. 04. 2026 17.07 pred 6 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Paul Seixas

Francoski kolesarski up Paul Seixas je na dirki svetovne serije Valonska puščica v odsotnosti Tadeja Pogačarja, Remca Evenepoela in drugih specialistov za težje enodnevne preizkušnje upravičil vlogo glavnega favorita. Na zaključnem vzponu na kultni Mur de Huy, kjer se ta klasična dirka odloča, je pokazal svojo moč in premagal vse konkurente.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švicar Mauro Scmidt je za kolesarjem Decathlona zaostal tri sekunde, v istem času kot Švicar sta v cilj 200 kilometrov dolge preizkušnje prišla še Britanec Ben Tulett in Pogačarjev moštveni kolega pri ekipi UAE Emirates, Francoz Benoit Cosnefroy.

Od treh slovenskih predstavnikov je bil najboljši Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech), z zaostankom 37 sekund je zasedel 34. mesto. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil z zaostankom dveh minut in sekunde 66., Jan Tratnik (Red Bull-Bora hansgrohe) pa je z zaostankom dveh minut in 18 sekund zasedel 71. mesto.

* Izidi:

1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4:25:29

2. Mauro Scmidt (Švi/Jayco AlUla) +0:03

3. Ben Tulett (VBr-Visma Lease a Bike)

4. Ben Cosnefroy (Fra-UAE Emirates-XRG) oba isti čas

5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 0:08

6. Alex Baudin (Fra/EF Education-Easy Post) isti čas

7. Ion Izagirre (Špa/Cofidis)

8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)

9. Romain Gregoire (Fra/Groupama-FDJ United)

10. Andreas Kron (Dan/UNo-X Mobility) isti čas

...

34. Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) 0:37

66. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2:01

71. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) 2:18

