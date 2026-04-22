Seixas upravičil vlogo favorita na Valonski puščici

Švicar Mauro Scmidt je za kolesarjem Decathlona zaostal tri sekunde, v istem času kot Švicar sta v cilj 200 kilometrov dolge preizkušnje prišla še Britanec Ben Tulett in Pogačarjev moštveni kolega pri ekipi UAE Emirates, Francoz Benoit Cosnefroy.
Od treh slovenskih predstavnikov je bil najboljši Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech), z zaostankom 37 sekund je zasedel 34. mesto. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil z zaostankom dveh minut in sekunde 66., Jan Tratnik (Red Bull-Bora hansgrohe) pa je z zaostankom dveh minut in 18 sekund zasedel 71. mesto.
* Izidi:
1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4:25:29
2. Mauro Scmidt (Švi/Jayco AlUla) +0:03
3. Ben Tulett (VBr-Visma Lease a Bike)
4. Ben Cosnefroy (Fra-UAE Emirates-XRG) oba isti čas
5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 0:08
6. Alex Baudin (Fra/EF Education-Easy Post) isti čas
7. Ion Izagirre (Špa/Cofidis)
8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)
9. Romain Gregoire (Fra/Groupama-FDJ United)
10. Andreas Kron (Dan/UNo-X Mobility) isti čas
...
34. Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) 0:37
66. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2:01
71. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) 2:18
