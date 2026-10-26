Seixas zaenkrat bližje Giru kot Touru

"Tokrat si bom vzel čas. V dosedanji karieri sem se precej ukvarjal s pogodbami, kar mi je že pošteno presedalo," je za radijsko postajo RMC dejal veliki up francoskega kolesarstva Paul Seixas. Francoz je kot glavni cilj za prihodnjo sezono izpostavil svetovno prvenstvo v Zgornji Savoji, kjer živita tudi njegova stara starša. Glede nastopa na dirki po Franciji je še vedno neodločen, zelo resno pa razmišlja od dirki po Italiji.
"Tudi zmaga na Giru je nekaj posebnega. S trenerji se bomo pogovorili, katera možnost bo najboljša pred svetovnim prvenstvom," je za omenjeno radijsko postajo dejal Seixas, ki ga številne najboljše ekipe na svetu želijo videti v svojih vrstah.
Seixas je priznal, da ga v prihodnji sezoni vendarle izjemno mika nastop na francoski pentlji, predvsem zaradi same trase, ki bo potekala v neposredni bližini hiše njegovih starih staršev. Na svojem krstnem Touru je letos zasedel četrto mesto. Pred njim so se uvrstili le slovenski superzvezdnik Tadej Pogačar, Belgijec Remco Evenepoel in Mehičan Isaac del Toro, sezono pa je sklenil z zmago na dirki po Lombardiji.
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