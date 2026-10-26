Seixas zaenkrat bližje Giru kot Touru

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"Tokrat si bom vzel čas. V dosedanji karieri sem se precej ukvarjal s pogodbami, kar mi je že pošteno presedalo," je za radijsko postajo RMC dejal veliki up francoskega kolesarstva Paul Seixas. Francoz je kot glavni cilj za prihodnjo sezono izpostavil svetovno prvenstvo v Zgornji Savoji, kjer živita tudi njegova stara starša. Glede nastopa na dirki po Franciji je še vedno neodločen, zelo resno pa razmišlja od dirki po Italiji.

Paul Seixas FOTO: AP

"Tudi zmaga na Giru je nekaj posebnega. S trenerji se bomo pogovorili, katera možnost bo najboljša pred svetovnim prvenstvom," je za omenjeno radijsko postajo dejal Seixas, ki ga številne najboljše ekipe na svetu želijo videti v svojih vrstah.