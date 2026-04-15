'Seixas? Že zdaj je superzvezdnik kolesarstva. Je zelo nadarjen, z glavo na pravem mestu'

Cilj Jakoba Omerzla to sezono primarno ostaja, da se čim več nauči, pridobiva izkušnje in poseže tudi po kakšnem dobrem dosežku na etapnih dirkah, a rezultata z ekipo ne bodo izsiljevali. Naslednjič bo 20-letni Novomeščan nastopil na dirki po Alpah, ki se bo začela 20. aprila. "Gre za zelo zahtevno dirko z veliko vzponi ter predstavlja tudi enega izmed ciljev. Veselim se je, forma je dobra," je ocenil član Bahrain-Victoriousa.

Dotaknil se je tudi nastopov 19-letnega Francoza Paula Seixasa, ki je v izjemnem slogu ugnal izkušenejše kolesarje po Baskiji. Velikokrat sta si cesto delila v mlajših kategorijah, njegov meteorski vzpon pa ga ni presenetil. "Njegova forma je trenutno izjemna in je bil korak pred vsemi. Že zdaj je superzvezdnik kolesarstva. Je zelo nadarjen, v redu fant z glavo na pravem mestu," je Francoza opisal Omrzel.

Ni pa se strinjal z oceno, da se na mlade kolesarje vrši preveč pritiska: "Ne bi rekel, da je ravno pritisk od določenih oseb. Trend se spreminja, vse se nadgrajuje in vse to je naravno. Če si, si sami ustvarjamo pritisk. To zame ni nič negativnega. Bomo videli, kako se bo končalo, ampak trenutno je to naravni proces kolesarstva." "Ponavadi imamo kolesarji večja pričakovanja od ekipe. Ta se kaže kot strpna, ampak mi se najbolj ženemo naprej," je o tem še dodal slovenski kolesar. Letos je debitiral v svetovni seriji, ko je nastopil po Kataloniji. Tam je tudi zaradi ne najboljše pripravljenosti po enomesečnih težavah s kolenom dirkal kot pomočnik in se učil od izkušenejših.

"Startna lista bila zelo bogata z dobrimi kolesarji in zagotovo zame uvod v svetovno serijo kolesarstva. Iz Katalonije sem odšel z dobrimi občutki, moja vloga je bila, da se seznanim z načinom dirkanja na tej ravni in mislim, da je bila to dobra šola za naprej," je dejal o prvem stiku s svetovno serijo. V primerjavi z dirkami, ki jih je na poklicni ravni že opravil lansko sezono, tudi po Sloveniji, se v svetovni seriji dirka hitreje in z večjo osredotočenostjo na podrobnosti.

Lanski zmagovalec dirke po Italiji za kolesarje do 23 let letos v mlajših kategorijah ne bo nastopal, bodisi zaradi pravil bodisi zaradi tega, ker je tam svoje dokazal že lani. "Tam ni več možnosti za napredek ali pridobivanje izkušenj, to se zdaj išče na pravih in resnih dirkah," je poudaril Omrzel. Malce že pogleduje tudi proti koncu septembra in začetku oktobra, ko bosta na vrsti svetovno prvenstvo v Kanadi in evropsko v Sloveniji. "Nekaj besed o tem je že padlo, a nič preveč resnega. Do takrat je še daleč. Moja želja je, da bi nastopil na SP in EP na domačih tleh, videli pa bomo, kako se drugi odločijo in kako bo telo pripravljeno," je v prihodnost pogledal Omrzel.