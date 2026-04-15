Kolesarstvo

'Seixas? Že zdaj je superzvezdnik kolesarstva. Je zelo nadarjen, z glavo na pravem mestu'

Ljubljana, 15. 04. 2026 12.50 pred 52 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Jakob Omrzel

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel na novinarski konferenci predstavitve etap dirke po Sloveniji ni mogel potrditi svojega nastopa. Lani je na domači pentlji osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, skupno pa je bil četrti. Letos je debitiral v svetovni seriji, a ekipa od njega ne zahteva dobrih izidov. Pritisk si ustvarja sam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cilj Jakoba Omerzla to sezono primarno ostaja, da se čim več nauči, pridobiva izkušnje in poseže tudi po kakšnem dobrem dosežku na etapnih dirkah, a rezultata z ekipo ne bodo izsiljevali. Naslednjič bo 20-letni Novomeščan nastopil na dirki po Alpah, ki se bo začela 20. aprila. "Gre za zelo zahtevno dirko z veliko vzponi ter predstavlja tudi enega izmed ciljev. Veselim se je, forma je dobra," je ocenil član Bahrain-Victoriousa.

Državno prvenstvo v kolesarstvu
Državno prvenstvo v kolesarstvu
FOTO: Damjan Žibert

Dotaknil se je tudi nastopov 19-letnega Francoza Paula Seixasa, ki je v izjemnem slogu ugnal izkušenejše kolesarje po Baskiji. Velikokrat sta si cesto delila v mlajših kategorijah, njegov meteorski vzpon pa ga ni presenetil. "Njegova forma je trenutno izjemna in je bil korak pred vsemi. Že zdaj je superzvezdnik kolesarstva. Je zelo nadarjen, v redu fant z glavo na pravem mestu," je Francoza opisal Omrzel.

Ni pa se strinjal z oceno, da se na mlade kolesarje vrši preveč pritiska: "Ne bi rekel, da je ravno pritisk od določenih oseb. Trend se spreminja, vse se nadgrajuje in vse to je naravno. Če si, si sami ustvarjamo pritisk. To zame ni nič negativnega. Bomo videli, kako se bo končalo, ampak trenutno je to naravni proces kolesarstva."

"Ponavadi imamo kolesarji večja pričakovanja od ekipe. Ta se kaže kot strpna, ampak mi se najbolj ženemo naprej," je o tem še dodal slovenski kolesar. Letos je debitiral v svetovni seriji, ko je nastopil po Kataloniji. Tam je tudi zaradi ne najboljše pripravljenosti po enomesečnih težavah s kolenom dirkal kot pomočnik in se učil od izkušenejših.

Paul Seixas
Paul Seixas
FOTO: Profimedia

"Startna lista bila zelo bogata z dobrimi kolesarji in zagotovo zame uvod v svetovno serijo kolesarstva. Iz Katalonije sem odšel z dobrimi občutki, moja vloga je bila, da se seznanim z načinom dirkanja na tej ravni in mislim, da je bila to dobra šola za naprej," je dejal o prvem stiku s svetovno serijo. V primerjavi z dirkami, ki jih je na poklicni ravni že opravil lansko sezono, tudi po Sloveniji, se v svetovni seriji dirka hitreje in z večjo osredotočenostjo na podrobnosti.

Lanski zmagovalec dirke po Italiji za kolesarje do 23 let letos v mlajših kategorijah ne bo nastopal, bodisi zaradi pravil bodisi zaradi tega, ker je tam svoje dokazal že lani. "Tam ni več možnosti za napredek ali pridobivanje izkušenj, to se zdaj išče na pravih in resnih dirkah," je poudaril Omrzel.

Malce že pogleduje tudi proti koncu septembra in začetku oktobra, ko bosta na vrsti svetovno prvenstvo v Kanadi in evropsko v Sloveniji. "Nekaj besed o tem je že padlo, a nič preveč resnega. Do takrat je še daleč. Moja želja je, da bi nastopil na SP in EP na domačih tleh, videli pa bomo, kako se drugi odločijo in kako bo telo pripravljeno," je v prihodnost pogledal Omrzel.

Z nestrpnostjo je spremljal tudi dogajanje na kraljici vseh klasik Pariz - Roubaix. Slednjo je pred dvema letoma osvojil kot mladinec. "Noge so me konkretno srbele in če bom v prihodnosti imel možnost, bi rad še kdaj nastopil na Roubaixu. Časi se spreminjajo, kolesarji morajo zdaj biti univerzalni, saj tako narekujejo trendi," je pristavil Dolenjec.

Po dirki po Alpah bo skušal odpeljati čim več etapnih dirk za čim več kilometrov v nogah. Tudi višinske priprave ga še čakajo, zato tudi njegovi nadaljnji nastopi, vključno s slovensko pentljo, še visijo v zraku. Zagotovo pa letos ne bo nastopil na kateri od preostalih tritedenskih dirk, je potrdil.

kolesarstvo Jakob Omrzel

Pogačarjev raztrgani dres na dražbi prinesel 95.100 evrov

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hojladri123
15. 04. 2026 13.40
Andy Schleck, Thibault Pinot tudi morda Jani Brajkovič... veliki upi ki niso nikoli postali zares veliki. Francozi verjetno že tako mrzlično pričakujejo naslednjega velikega da se daje veliko breme na mlade ki ga marsikdo ni zmožen nositi.
bibaleze
