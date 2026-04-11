Seixas zmagovalec po Baskiji, Roglič izgubil tretje mesto

Paul Seixas je postal prvi Francoz po Christophu Moreauju leta 2007, ki je zmagal na etapni dirki svetovne turneje, najvišji ravni profesionalnega kolesarstva.
Zmagovalec treh etap ta teden, čudežni deček ekipe Decathlon, si je zagotovil skupno zmago, potem ko je v zadnji etapi udobno ubranil prednost pred Nemcem Florianom Lipowitzem.
"Bil je nor teden. Vesel sem, da sem bil pri vrhu vsak dan, da sem bil močan. Naredil sem točno to, kar sem si želel," je Seixas dejal po zadnji etapi.
"Popolnoma nor dan. Ni bilo lahko, a sem ostal mentalno močan. Nikoli se nisem predal in se počutim super dobro ... Noro je bilo, tri zmage, nato pa še skupno slavje, kaj več si lahko želimo?" je dodal Seixas, ki se je zavit v debelo puhovko ob sestopu z zmagovalnega odra tresel kot šiba na vodi.
Večji del etape je bila v begu velika skupina kolesarjev, boj za skupno zmago pa se je razpletel, ko je Seixas napadel 56 km pred ciljem in se odlepil od vseh tekmecev. Takrat so številni izgubili stik z najboljšimi, med njimi tudi Primož Roglič.
Ko je Seixas spoznal, da do zmage na 135,2 kilometra dolgi etapi od Goizper-Antzuola do Bergare ne more več, je po 40 km popustil. Ujela ga je tudi skupina okoli Lipowitza.
Tako sta Seixas in Lipowitz v etapi s šestimi kategoriziranimi vzponi skupaj prečkala ciljno črto z več kot štiriminutnim zaostankom za Augustom.
Danes se je s četrtim mestom izkazal tudi Slovenec Gal Glivar, ki je izgubil sprint za etapno tretje mesto, Domen Novak pa je bil 13.
Lipowitz je bil skupno drugi, vendar se je moral za dosežek v zadnji etapi precej potruditi, saj ga je v begu napadel Norvežan Tobias Johannessen. Na koncu je Lipowitz ubranil drugo mesto z dvema minutama zaostanka za Seixasom ter z le tremi sekundami prednosti pred Johannessenom.
Roglič, nekdanji zmagovalec dirke po Baskiji (2018, 2021), je ciljno črto prečkal kot 55. z zaostankom 23 minut in 29 sekund, v skupnem seštevku pa s tretjega padel na 16. mesto.
