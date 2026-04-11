Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Seixas zmagovalec po Baskiji, Roglič izgubil tretje mesto

Bilbao, 11. 04. 2026 18.38 pred 33 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Paul Seixas

Ameriški kolesar Andrew August je v močnem dežju postal zmagovalec šeste, zadnje etape dirke po Baskiji, na kateri je skupno zmago v Bergari slavil 19-letni Francoz Paul Seixas. Slovenski as Primož Roglič, skupno tretji pred zadnjo etapo, je odpadel približno 56 km pred ciljem, na koncu pa ciljno črto prečkal več kot 23 minut za zmagovalcem.

Paul Seixas
Paul Seixas
FOTO: Profimedia

Paul Seixas je postal prvi Francoz po Christophu Moreauju leta 2007, ki je zmagal na etapni dirki svetovne turneje, najvišji ravni profesionalnega kolesarstva.

Zmagovalec treh etap ta teden, čudežni deček ekipe Decathlon, si je zagotovil skupno zmago, potem ko je v zadnji etapi udobno ubranil prednost pred Nemcem Florianom Lipowitzem.

"Bil je nor teden. Vesel sem, da sem bil pri vrhu vsak dan, da sem bil močan. Naredil sem točno to, kar sem si želel," je Seixas dejal po zadnji etapi. 

"Popolnoma nor dan. Ni bilo lahko, a sem ostal mentalno močan. Nikoli se nisem predal in se počutim super dobro ... Noro je bilo, tri zmage, nato pa še skupno slavje, kaj več si lahko želimo?" je dodal Seixas, ki se je zavit v debelo puhovko ob sestopu z zmagovalnega odra tresel kot šiba na vodi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Večji del etape je bila v begu velika skupina kolesarjev, boj za skupno zmago pa se je razpletel, ko je Seixas napadel 56 km pred ciljem in se odlepil od vseh tekmecev. Takrat so številni izgubili stik z najboljšimi, med njimi tudi Primož Roglič.

Ko je Seixas spoznal, da do zmage na 135,2 kilometra dolgi etapi od Goizper-Antzuola do Bergare ne more več, je po 40 km popustil. Ujela ga je tudi skupina okoli Lipowitza.

Tako sta Seixas in Lipowitz v etapi s šestimi kategoriziranimi vzponi skupaj prečkala ciljno črto z več kot štiriminutnim zaostankom za Augustom.

Paul Seixas
Paul Seixas
FOTO: Profimedia

Danes se je s četrtim mestom izkazal tudi Slovenec Gal Glivar, ki je izgubil sprint za etapno tretje mesto, Domen Novak pa je bil 13.

Lipowitz je bil skupno drugi, vendar se je moral za dosežek v zadnji etapi precej potruditi, saj ga je v begu napadel Norvežan Tobias Johannessen. Na koncu je Lipowitz ubranil drugo mesto z dvema minutama zaostanka za Seixasom ter z le tremi sekundami prednosti pred Johannessenom.

Roglič, nekdanji zmagovalec dirke po Baskiji (2018, 2021), je ciljno črto prečkal kot 55. z zaostankom 23 minut in 29 sekund, v skupnem seštevku pa s tretjega padel na 16. mesto.

kolesarstvo dirka po baskiji primož roglič paul seixas

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
celjan2
11. 04. 2026 19.45
rogla bo lahk sam še pomočnik Lipovcu. sorry rogla fani!
Odgovori
0 0
blef
11. 04. 2026 19.28
Roglič je slovenski junak in samo z izbranimi besedami o njemu....... ampak dokler je bil pri Vismi. Tukaj je za svoje delodajalce velika napaka. Verjetno bo končal po letošnjem letu, ker pogodbe ne bo več.
Odgovori
+2
2 0
Boris Kavčič
11. 04. 2026 19.39
ne rabi več..Bora pa dobro ve zakaj ga imajo,,,
Odgovori
0 0
bandit1
11. 04. 2026 19.07
Bravo Rogla. Dober si kaj pa ko moraš sedaj vajenca Floriana Lipowitza učit kolesarjenja na najvišji ravni. Pa ne sekiraj se pogodba je pogodba, plača tudi, mi pa še vedno navijamo zate.
Odgovori
+3
3 0
Boris Kavčič
11. 04. 2026 19.39
točno tak
Odgovori
0 0
celjan2
11. 04. 2026 19.45
njega nima več kaj uciti
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641