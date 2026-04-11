Seixas zmagovalec po Baskiji, Roglič izgubil tretje mesto

Paul Seixas je postal prvi Francoz po Christophu Moreauju leta 2007, ki je zmagal na etapni dirki svetovne turneje, najvišji ravni profesionalnega kolesarstva.

Zmagovalec treh etap ta teden, čudežni deček ekipe Decathlon, si je zagotovil skupno zmago, potem ko je v zadnji etapi udobno ubranil prednost pred Nemcem Florianom Lipowitzem.

"Bil je nor teden. Vesel sem, da sem bil pri vrhu vsak dan, da sem bil močan. Naredil sem točno to, kar sem si želel," je Seixas dejal po zadnji etapi.

"Popolnoma nor dan. Ni bilo lahko, a sem ostal mentalno močan. Nikoli se nisem predal in se počutim super dobro ... Noro je bilo, tri zmage, nato pa še skupno slavje, kaj več si lahko želimo?" je dodal Seixas, ki se je zavit v debelo puhovko ob sestopu z zmagovalnega odra tresel kot šiba na vodi.