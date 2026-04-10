Seixasu tudi kraljevska etapa Baskije, Roglič izpadel iz boja za zmago

Nemec Florian Lipowitz je napadel etapno zmago na predzadnjem od osmih vzponov na 176,2 kilometra dolgi trasi okoli Eibarja 30 kilometrov pred ciljem, a Paula Seixasa se ni mogel otresti. V ciljnem sprintu je bil boljši Francoz, Lipowitz pa je v skupni razvrstitvi napredoval na drugo mesto.

Medtem je njegov sotekmovalec pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe Primož Roglič - ki je bil pred današnjo etapo skupno drugi - izpadel iz boja za zmago. Dvojica si je na koncu ustvarila več kot minuto prednosti pred zasledovalci.

Roglič je za vodilnima danes na 12. mestu zaostal za 1:11 minute, v skupni razvrstitvi pa je po novem tretji (+3:40). Pred njim sta Seixas in Lipowitz, ki ima za Francozom dve minuti in pol zaostanka.

V soboto kolesarje čaka zahtevna 135,2 kilometra dolga etapa od Goizper-Antzuola do Bergare s skupno šestimi kategoriziranimi vzponi.